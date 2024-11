Endrick, jovem promessa do Real Madrid, tem enfrentado dificuldades para se firmar na equipe. Desde o dia 2 de outubro, quando participou de uma partida contra o Lille pela Liga dos Campeões, o jogador não teve mais oportunidades em campo. O técnico Carlo Ancelotti optou por deixá-lo de fora nas últimas cinco partidas, o que gerou críticas do jornal “AS“, que questionou a falta de chances para o brasileiro em momentos cruciais. A situação de Endrick se agrava em meio a uma fase complicada do clube, que sofreu derrotas recentes para rivais como Barcelona e Milan. Em resposta a essa crise, o presidente Florentino Pérez se reuniu com Ancelotti para discutir o desempenho da equipe e reafirmar seu apoio ao treinador.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Rodrygo, outro jogador do elenco, também comentou sobre a importância de se esforçar para reverter a situação atual. Além de não estar jogando pelo Real Madrid, a ausência de Endrick nas partidas resultou em sua exclusão da convocação para a seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira