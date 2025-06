Visuliazação: 0

Travessia sobre rio Autaz Mirim: novo bloqueio ocorreu nas proximidades do quilômetro 25 da BR-319. No local, uma ponte também desabou em 2022.

A travessia de veículos sobre o Rio Autaz Mirim – no trecho onde uma das pontes da BR-319 desabou em 2022 – foi paralisada após o cabo de uma balsa romper e impedir que a embarcação atravesse o rio no fim da manhã desta terça-feira (3). Este é o segundo bloqueio na rodovia em menos de cinco dias.

No domingo (1), o aterro provisório utilizado para a travessia de veículos sobre o Rio Curuçá foi destruído pela correnteza na altura do quilômetro 23 da rodovia e comprometeu o único caminho para a travessia no trecho. Na noite de segunda-feira (2), veículos de pequeno porte foram liberados.

O novo bloqueio ocorreu nas proximidades do quilômetro 25 da BR-319. Desde o desabamento da antiga ponte, em novembro de 2022, a balsa foi fixada no local e era a única forma de realizar a travessia.

Segundo o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito (DNIT) no Amazonas, Orlando Fanaia, uma equipe do órgão estão se dirigindo ao local para realizar uma avaliação técnica. Não há previsão de normalização.

“Ali nós vamos fazer uma avaliação agora para ver exatamente o que a gente consegue fazer também pra essa liberação. Lá, foi um rompimento de cabo. Nós estamos indo para lá agora para ver a situação para poder depois passar uma atualização melhor´”, explicou Fanaia.

Segundo o superintendente, a prioridade é restabelecer o funcionamento da travessia com a maior agilidade possível.

“Nós vamos ver como é que nós vamos fazer, vamos tentar puxar a balsa e já amarrar e já liberar o quanto antes. Essa é a primeira ideia. Talvez você tenha que fazer uma complementação com o rachão”, afirmou.

Ainda de acordo com Fanaia, a opção por manter as balsas fixas em vez de usá-las para navegação no local se deve ao alto volume de veículos que trafegam pela rodovia, que liga Manaus ao município de Careiro.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) controlam o fluxo na região e reforçam o policiamento. Não há registro de manifestações.

