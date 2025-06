Visuliazação: 0

Patrick Silva de Araújo, de 29 anos, acusado de matar com um golpe de faca no tórax o MC Thiago Gabriel dos Santos Braga, de 22 anos, foi preso 48 horas após o homicídio. O crime ocorreu na última quarta-feira (29/05), no bairro Raiz, zona Sul de Manaus, e a prisão aconteceu no sábado (31/05) com apoio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (a 363 quilômetros da capital).

Segundo as investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o homicídio foi motivado por ciúmes. De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, o autor do crime teria flagrado um momento íntimo entre a vítima e sua esposa.

“Os envolvidos estavam consumindo bebidas alcoólicas dentro da casa do autor e sua companheira. Em algum momento, Patrick teria flagrado sua esposa com a vítima em um dos quartos, resultando na morte de Thiago. Não podemos ser levianos e afirmar que houve um momento de intimidade entre eles, já que no momento da morte estavam todos vestidos. Infelizmente, não existem câmeras dentro do apartamento e só quem estava na cena do crime eram eles três. No entanto, essa é a versão sustentada pelo autor”, explicou o delegado.

Após o homicídio, Patrick fugiu de Manaus em uma embarcação: “Nossas equipes já estavam monitorando e aguardando a determinação do mandado de prisão da Justiça. Nesse meio tempo, descobrimos que ele estava em uma embarcação rumo ao interior. Então entramos em contato com o delegado de Coari, que reuniu sua equipe e efetuou a prisão desse homicida já na cidade”, explicou Ricardo Cunha.

Autor já havia sido preso

Além do assassinato de Thiago, o delegado Ricardo Cunha também revelou o histórico criminal de Patrick. “Ele já era um velho conhecido da polícia. Em 2022, ele foi preso praticando roubo e torturando a vítimas com uma tesoura. Então, ele já era contumaz nessa prática de golpear as pessoas com arma branca”, disse.

Fuga e prisão

Ainda de acordo com o delegado, as investigações foram iniciadas imediatamente após identificar Patrick como o autor e descobriu que ele havia fugidodo crime. As equipes descobriram que o suspeito estava em uma embarcação no Rio Solimões, nas proximidades de Coari. A DIP local foi acionada e deu apoio à ação, que resultou na prisão de Patrick.

O delegado José Barradas, titular da DEP de Coari, detalhou como se deu a captura. “Tivemos a informação de que esse homem estaria chegando em Coari em uma embarcação. Acreditamos que o destino final dele seria Japurá, mas ele foi interceptado no nosso porto. Durante a espera, monitoramos as passagens até identificarmos Patrick dentro do barco. Ele ainda tentou se esconder na popa da embarcação, mas nossa equipe já estava ciente da tentativa de fuga. Ele foi preso ali mesmo e não resistiu”, disse.

Crime passional

Durante o interrogatório em Coari, Patrick confessou a prática do crime. “Na delegacia, durante interrogatório, ele confessou o crime e afirmou que a motivação foi passional. Que teve uma crise de ciúmes”, revelou delegado José Barradas. Ele passou por audiência de custódia e segue à disposição da Justiça.