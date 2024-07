Nem o vai e vem da chuva e tampouco uma série de incidentes anularam a vantagem da McLaren neste sábado (20) de classificação do GP da Hungria. Lando Norris conquistou sua segunda pole de 2024 anotando 1m15s227 em sua melhor volta; a 0s022 dele, Oscar Piastri garantiu a dobradinha da equipe britânica no grid da corrida deste domingo (21). Max Verstappen ficou em terceiro lugar.

Norris também já havia largado da posição de honra no grid na Espanha, mas não converteu o resultado em vitória – que ficou com Verstappen. Ao todo, o britânico chega a três poles já conquistadas na carreira.

A Ferrari e a Mercedes foram apenas coadjuvantes na disputa pela pole, centrada na McLaren e na RBR – esta, desfalcada pela quarta vez no ano porque Sergio Pérez bateu no Q1. A equipe britânica foi ganhando mais força no decorrer da sessão, chegando a liderar o segmento intermediário com Norris.

A sessão foi marcada por duas bandeiras vermelhas. Primeiro, Sergio Perez bateu no Q1 e foi eliminado. Depois, nos estágios finais do Q3, Tsunoda foi quem trouxe a vermelha depois de um forte acidente, sem gravidade para o piloto.

A RBR não vence há duas corridas e trouxe para Hungaroring um importante pacote de atualizações no qual deposita muitas expectativas. Porém, até aqui, as mudanças no RB20 ainda não trouxeram o resultado esperado: Norris foi o mais rápido em dois dos três treinos livres, enquanto a Ferrari de Carlos Sainz liderou o primeiro.

A Fórmula 1 retorna neste domingo (21) com o GP da Hungria às 10h, horário de Brasília.

Confira o grid de largada do GP da Hungria de F1:

Lando Norris (McLaren/Mercedes) 1’15.227 Oscar Piastri (McLaren/Mercedes) 1’15.249 Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT) 1’15.273 Carlos Sainz (Ferrari) 1’15.696 Lewis Hamilton (Mercedes) 1’15.854 Charles Leclerc (Ferrari) 1’15.905 Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes) 1’16.043 Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes) 1’16.244 Daniel Ricciardo (RB/Honda RBPT) 1’16.447 Yuki Tsunoda (RB/Honda RBPT) 1’16.477 Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari) 1’16.317 Valtteri Bottas (Sauber/Ferrari) 1’16.384 Alexander Albon (Williams/Mercedes) 1’16.429 Logan Sargeant (Williams/Mercedes) 1’16.543 Kevin Magnussen (Haas/Ferrari) 1’16.548 Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT) 1’17.886 George Russell (Mercedes) 1’17.968 Zhou Guanyu (Sauber/Ferrari) 1’18.037 Esteban Ocon (Alpine/Renault) 1’18.049 Pierre Gasly (Alpine/Renault) 1’18.166

