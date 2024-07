O Governo do Amazonas e autoridades ambientais de Portugal fortaleceram interlocução em torno de boas práticas de saneamento básico e tratamento de resíduos. Nesta sexta-feira (19/07), o vice-governador Tadeu de Souza moderou os debates sobre o tema no Seminário de Políticas Públicas em Gestão de Resíduos Urbanos, realizado no Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

O evento apoiado pelo Governo do Estado discutiu, durante dois dias, soluções na gestão de resíduos, diante do novo Marco Legal do Saneamento, além de estimular o debate sobre o encerramento e a remediação ambiental de lixões. Entre os debatedores esteve o diretor de Parcerias com o Setor Privado do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), Denilson Campello.

Para uma plateia de políticos, especialistas, empresários e acadêmicos da área de meio ambiente, Tadeu de Souza destacou que a troca de experiências com Portugal, que conseguiu eliminar os lixões e mudar a gestão de resíduos sólidos, colabora para que novas políticas públicas sejam adotadas com base na realidade do Amazonas.

“Era um país que não conseguia atingir as metas na União Européia, com uma realidade muito parecida com o Brasil. Hoje, Portugal é referência no tratamento de resíduos sólidos. E apesar das diferenças continentais e de tamanho, a gente tem muito o que aprender em relação aos arranjos institucionais que podem ser aplicados no Brasil e Amazonas”, afirmou.

O vice-governador também frisou a importância da cooperação institucional entre prefeituras, estados e o Governo Federal no sentido de aprimorar as ações voltadas para reduzir o impacto ambiental causado pelo descarte de lixo e demais resíduos.

Desde 2023, a gestão Wilson Lima trabalha com o projeto Universaliza Amazonas, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), para levar água, esgoto, drenagem urbana e erradicar lixões no interior.

Conscientização sobre consumo

O presidente da Empresa Portuguesa de Águas Livres (Epal) e ex-secretário estadual do Ambiente e da Transição Energética de Portugal, Carlos Martins, foi um dos palestrantes do encontro. Para ele, a gestão de resíduos sólidos eficaz só será possível com a conscientização das pessoas. “Enquanto não houver melhora na relação de consumo, gastaremos mais dinheiro com o tratamento de resíduos sólidos”, disse.

O seminário foi organizado pela Lavoro Solutions, empresa de consultoria corporativa e ambiental com foco em estudos, eventos, planos e projetos na área de saneamento e gestão de resíduos. O diretor-executivo da empresa, Walter Plácido Teixeira Júnior, disse que o tratamento de resíduos sólidos pode gerar novas atividades econômicas no interior.

“Nós precisamos fazer com que a sociedade e os governos entendam que a gestão dos resíduos é uma questão de saúde pública. A matéria orgânica, que é metade do nosso lixo, pode virar adubo, desde que a gente faça a compostagem. E aquele material que não é destinado para compostagem pode, ainda, virar energia (biogás obtido a partir do lixo)”, explicou.

Além do vice-governador, também participaram do evento o titular da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Eduardo Taveira, e o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antônio Stroski.