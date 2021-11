5/5 - (1 vote)

Brasília – O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas, voltou a negar, ontem, qualquer risco quanto à realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os dias 21 e 28 deste mês.

A declaração de Dupas ocorre em meio à crise que atinge a autarquia, após 37 servidores ligados a cargos em comissão voltados para a realização do Enem terem pedido exoneração dessas funções.



O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) está se preparando para realizar mutirões de conciliação de processos envolvendo a Amazonas Energia a partir do início do ano de 2022.

A ação será desenvolvida pelos Centros Judiciários de Solução de Conflitos (Cejusc) da Corte que funcionam na capital e no interior do Estado, e começou a ser definida pelo desembargador Délcio Luís Santos.

O Senado aprovou, ontem, projeto de lei que institui o dia 12 de março como data nacional em homenagem às vítimas da Covid-19. Neste mesmo dia, em 2020, ocorria a primeira morte pela pandemia que se espalhava pelo país.

O PL decidiu reafirmar seu apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. A filiação do presidente da República à legenda, que deveria acontecer dia 22, segue sem data definida.

Um pedido de vista na Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou, ontem a votação de um projeto de Decreto Legislativo (PDL) 508/2019 que convoca a realização de um plebiscito sobre a criação do Estado do Tapajós.