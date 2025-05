Visuliazação: 0

A equipe de handebol juvenil masculino da Nilton Lins, conquistou neste domingo (11), a vaga para o campeonato brasileiro da modalidade ao derrotar a equipe do Rio Negro na terceira partida decisiva da Copa Norte da categoria.

Disputa

A disputa entre as duas equipes estava empatada desde sexta-feira, com uma vitória para cada lado e somente ontem, nos minutos finais, o time da Nilton Lins comandado pelo técnico José Carlos Ferreira assegurou o título pelo placar de 32 a 28. Além da taça, a equipe está entre as oito melhores do país que irão disputar em setembro o torneio nacional em Ceilândia (DF).

Em Natal (RN), pelo Campeonato Brasileiro Interclubes de Voleibol (CBI), a equipe masculina Sub-21 da Atlética Nilton Lins venceu a equipe de Goiás, assegurando a subida de divisão e agora enfrenta o time do Ceará nas semifinais do torneio.

Colocação

Também em Natal, a equipe masculina Sub-16 da Nilton Lins assegurou a segunda colocação geral em sua categoria, enquanto a equipe feminina Sub-16 no torneio do CBI em Curitiba (PR), encerrou sua participação na 11ª colocação.

Esta é a primeira vez que a Atlética Nilton Lins participa dos torneios nacionais de categorias de base de voleibol como membro do Comitê Brasileiro de Clubes. Todos os alunos/atletas fazem parte do programa Incentivo ao Esporte da instituição, no qual recebem bolsas de estudo para sua formação acadêmica e de incentivo à prática esportiva.

“É um momento muito importante e significativo para a Atlética e para o esporte amazonense, pois estamos estreando nestes torneios de forma efetiva e ao mesmo tempo, trabalhando na base para a formação de novos valores e mostrando a continuidade do trabalho realizado ao longo de décadas pela Nilton Lins em favor do esporte em nosso Estado”, destacou a coordenadora de Esportes da instituição, Lilian Valente.

