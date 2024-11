Neymar enfrentou uma nova lesão em sua segunda partida após um longo período de um ano afastado devido a um sério problema físico. O atacante participou da vitória do Al Hilal sobre o Esteghlal na Champions League da Ásia, mas sua atuação foi breve, durando menos de 30 minutos. Ele entrou em campo aos 13 minutos do segundo tempo, mas teve que deixar o jogo aos 41, apresentando dificuldades na perna direita. O retorno de Neymar aos gramados ocorreu em 21 de outubro, mas sua performance nesta partida não foi suficiente para agradar os torcedores, que esperavam mais.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Embora tenha mostrado alguns momentos de habilidade, o jogador não conseguiu finalizar ao gol e saiu de campo visivelmente irritado, segurando a coxa direita. A frustração foi palpável, tanto para ele quanto para os fãs que o apoiaram durante sua recuperação. Ainda não há informações detalhadas sobre a natureza da nova lesão, mas Neymar mantém a esperança de ser convocado para a seleção brasileira em breve. Ele ficou de fora da lista para os jogos contra Venezuela e Uruguai, e sua situação está sendo monitorada de perto pela Confederação Brasileira de Futebol.

O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, avaliou o joelho do atleta e optou por não permitir seu retorno imediato. O técnico Dorival Júnior se manifestou sobre a situação de Neymar, afirmando que o espaço do jogador na equipe está reservado. Ele elogiou a determinação de Neymar em voltar aos campos após um longo período de inatividade, destacando a importância do jogador para a seleção.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias