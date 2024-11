O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente realiza, em parceria com o Shopping Cidade Leste, promove a ação “Criança também é cidadã” que acontece nos dias 08 e 09 de novembro, das 8h às 20h, no piso subsolo do centro de compras. A ação tem como objetivo principal facilitar a emissão gratuita de RG para crianças e adolescentes de 3 a 17 anos, pertencentes a famílias de baixa renda, que possuem acesso limitado aos serviços de documentação. Além disso, busca conscientizar a comunidade sobre o trabalho do Núcleo e sobre os direitos das crianças e adolescentes.

Durante os dois dias, quem participar terá acesso não apenas à emissão de documentos, mas também a atividades educativas e de conscientização voltadas para famílias em situação de vulnerabilidade. A emissão de documentos é um direito básico e essencial para o exercício pleno da cidadania, especialmente em comunidades onde o acesso a esses serviços é restrito.

“Nossa intenção com a ação ‘Criança também é cidadã’ é justamente facilitar este acesso e promover a conscientização sobre os direitos das crianças e adolescentes, fortalecendo o vínculo das famílias com os serviços de proteção em uma área bastante populosa de nossa cidade,” destacou a deputada estadual do Amazonas e coordenadora do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, Débora Menezes.

O Shopping Cidade Leste foi escolhido como local para a realização da ação por oferecer um ambiente acolhedor e seguro para as famílias, além de sua localização estratégica entre as zonas leste e norte de Manaus, áreas densamente povoadas que somam aproximadamente um milhão de habitantes. “Quando fomos procurados pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, para realizarmos esta ação, prontamente colocamos o shopping à disposição. Temos em nossas dependências os conselhos tutelares que já fazem um trabalho importante para os bairros no entorno do shopping. Diariamente recebemos clientes em busca de serviços essenciais. Ações de inclusão como esta sempre terão o nosso apoio,”ressaltou Muna Hajoj, diretora comercial e de marketing do Shopping Cidade Leste.

Para acessar o serviço de emissão de RG, é necessário que pais ou responsáveis preencham o formulário disponível no link https://forms.gle/LGh9WbeBzcD5meEM9