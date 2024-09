Neymar expressou sua insatisfação com a exclusão de Rodrygo da lista dos 30 indicados à Bola de Ouro. O atacante elogiou o talento do camisa 10 da seleção brasileira, chamando-o de “craque”. O atleta compartilhou uma foto de Rodrygo com a camisa da seleção brasileira, onde atuam juntos, em seu perfil no Instagram, e escreveu: “Mínimo Top 5 do mundo! Craque”. Rodrygo, por sua vez, também se manifestou sobre a situação. Ele compartilhou imagens de suas conquistas com o Real Madrid e levantou questionamentos sobre a escolha dos indicados ao prêmio. Na última temporada, Rodrygo teve um desempenho notável, participando de 51 partidas, onde anotou 17 gols e forneceu nove assistências. Sua contribuição foi crucial para a conquista da Supercopa da Espanha, onde teve um papel decisivo na vitória sobre o Barcelona, além de se destacar na Liga dos Campeões com cinco gols. Atualmente, Vini Jr. é o único brasileiro na lista dos indicados à Bola de Ouro, enquanto Rodri e Jude Bellingham são apontados como os principais concorrentes ao prêmio.

Publicado por Sarah Américo