Estreante na Seleção, o atacante Luiz Henrique pode ser principal novidade do Brasil na partida desta sexta-feira (6) contra o Equador. O atacante do Botafogo treinou entre os titulares nesta quinta-feira (5), no último trabalho tático antes da partida.

Luiz Henrique entrou no lugar de Endrick, que iniciou a atividade de quarta-feira (4) entre os titulares. Ele foi escalado na ponta direita e, assim, Rodrygo foi deslocado para o centro.

Outra mudança em relação ao treino do dia anterior foi na zaga. Éder Militão teve de ser cortado devido a uma lesão muscular na coxa direita, e Marquinhos entrou no lugar dele, formando dupla de zaga com Gabriel Magalhães.

O time esboçado por Dorival para enfrentar o Equador foi: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Rodrygo e Vini Júnior.

O Brasil tenta se reabilitar nas Eliminatórias da Copa do Mundo após quatro rodadas sem vitórias – empate com a Venezuela e derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina. Com sete pontos em seis jogos, a Seleção ocupa o sexto lugar da competição, o último que garante vaga direta no Mundial de 2026.

O post Escalação da Seleção: Luiz Henrique deve ser a novidade apareceu primeiro em Portal Você Online.