O Nacional Futebol Clube confirmou, nesta semana, os nomes que vão compor a comissão técnica da equipe Sub-20 para a temporada de 2025. A base nacionalina será comandada por profissionais com ampla experiência no futebol de base e profissional, em um novo ciclo que visa fortalecer a formação de atletas e ampliar a competitividade nas principais competições da categoria.

O comando técnico ficará a cargo de Denis Augusto, treinador com passagens por clubes tradicionais como XV de Piracicaba e Inter de Limeira, além de cinco participações na Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal vitrine das categorias de base do Brasil. Denis também acumula experiência como auxiliar técnico em equipes profissionais e tem trajetória consolidada na formação de jovens talentos no interior paulista.

Na preparação física, o clube aposta em Selsimar Maciel, profissional com mais de 20 anos de atuação, multicampeão por equipes como Vasco-AC, Rio Branco-AC, Sport Club Ulbra-RO e América-GO. Com passagem internacional pelo Club Atlético Porteño (Peru), Selsimar integrou mais recentemente a comissão técnica do Independência-AC, onde também conquistou títulos.

O trabalho com os goleiros será conduzido por Flávio Henrique, que já atuou no Nacional como auxiliar na preparação de goleiros durante o Campeonato Amazonense de 2025. Agora, ele retorna ao clube para contribuir com o desenvolvimento técnico dos atletas da base.

A comissão ainda contará com o fisioterapeuta Rodrigo Marques, profissional experiente no atendimento a atletas de alto rendimento; o massagista Alcimar Gomes, que possui longa trajetória no futebol com foco na recuperação física; e o roupeiro Francisco, integrante da equipe profissional do Nacional e que também atuou na temporada 2025 do Barezão.

