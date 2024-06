Parintins – Se for levado em conta a apresentação boi bumbá Caprichoso na primeira noite, não seria exagero dizer que o boi azul largou na frente. Diante do espetáculo que reuniu alegorias gigantescas, toadas contagiantes, fusão de cores com o azul em tonalidades diversas e muita ousadia, a torcida do Caprichoso fez o grito no sambódromo de “é campeão!”

O boi que abriu o 57º. Festival de Parintins, às 20h desta sexta-feira (28/06), não esqueceu as pautas do tema “Somos o povo a triunfar”, que colocou na arena do Bumbódromo lutas pelo politicamente correto, pela diversidade, da resistência e da defesa ambiental, onde não faltou o protesto contra o absurdo da invasão de garimpos em terras indígenas.

O bumbá fez jus aos anúncios de seu apresentador ao abrir a festa:

— Vamos mostrar ao mundo o espetáculo que Caprichoso preparou -, avisou ele.

Até o tão criticado guindaste teve uma noite intensa de trabalho, trazendo do alto alegorias que surpreenderam o público. Foi nesses voos de ousadia que “ “aterrizaram” na arena itens como a Cunhã-Poranga Marcielle Albuquerque – que numa performance impressionante e num truque de Impressionismo -,virou cobra – , a porta-estandarte Marcela Marialva e o próprio touro negro.

No item toadas, o Mallu Dudu numa prova inquestionável provou que é o hit do festival.