Jogadoras do time feminino do Holanda denunciaram assédio sexual de membro do clube, além de estarem passando fome, sem pagamento e alojadas em péssimas condições de instalações e com péssimos equipamentos de treino.

As atletas procuraram o site Arquibancada Feminina para relatarem as denúncias. A Federação Amazonense de Futebol (FAF) se pronunciou e informou que já se colocou a disposição para auxiliar as jogadores e punir os responsáveis. As jogadoras do Holanda contam que estavam hospedadas da Vila Olímpica de Manaus.

“Chegamos aqui em condições já não apropriadas. O alojamento fica na vila olímpica, alimentação é precária, não temos Campos para treinar, não temos segurança no local onde estamos dormindo. Estamos com medo de alguma coisa acontecer com a gente por isso estamos fazendo esse vídeo. O motivo real é falar sobre o assédio que está sendo feito com algumas atletas, inclusive, uma menor de idade. Estamos tentando ajudar e saindo prejudicadas. Estamos nos sentido inseguras e nossas famílias estão preocupada”, disse uma das atletas em um vídeo.

Uma das jogadores contou que é do Rio de Janeiro e disse que desde o início que chegou em Manaus vem passando pela situação. Segundo a jogadora, o time fez a denúncia para que isso não venha acontecer com as novas gerações de jogadoras. “É um sonho da grande maioria aqui está jogando um campeonato grande e conquistar algo melhor”, disse.

O caso de assédio sexual teria ocorrido com uma jogadora que é menor de idade. De acordo com a denúncia, um membro do clube teria feito uma proposta de “bancar tudo” para a adolescente na troca de “uma massagem”.

A jogadora registrou um boletim de ocorrência contra o membro do clube e contou que participou dos treinos do Holanda por dois meses e afirma que não chegou a receber.

A FAF afirmou que as jogadoras já estão hospedadas em segurança e algumas com passagens compradas para retornarem para seus estados e famílias.

