Na estreia do goleiro Cássio, o Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, neste sábado (13), no estádio Independência, em Belo Horizonte.O time mineiro alcançou sua sétima vitória consecutiva como mandante e manteve 100% de aproveitamento em casa no Campeonato Brasileiro. Os gols da Raposa foram marcados por Gabriel Veron e Matheus Pereira, enquanto Thiago Borbas descontou para o Bragantino. Com o resultado, o Cruzeiro ultrapassou o São Paulo na tabela, chegando aos 29 pontos em 16 jogos, ocupando a quinta posição, apenas quatro pontos atrás do líder Botafogo. O próximo jogo da equipe celeste será contra o Palmeiras, no próximo sábado (20), em São Paulo.

O Bragantino, por sua vez, sofreu sua segunda derrota consecutiva e permanece com 22 pontos, ocupando a 9ª posição após 16 partidas. O time paulista agora se prepara para enfrentar o Barcelona, no Equador, pela Copa Sul-Americana, na quarta-feira. Apesar de jogar fora de casa, o Braga foi mais ofensivo no início, mas o Cruzeiro soube aproveitar um erro do adversário para abrir o placar. A sintonia entre os laterais William e Kaiki foi crucial para o desempenho da Raposa, enquanto o Bragantino, mesmo com o retorno de Helinho, teve dificuldades no ataque e errou bastante nas proximidades da área adversária. Cássio fez sua primeira defesa aos 13 minutos do primeiro tempo, em um chute fraco de Helinho.

O primeiro gol do Cruzeiro veio aos 8 minutos, em um contra-ataque. Matheus Pereira encontrou Kaiki, que avançou e chutou na trave. No rebote, Lincoln não conseguiu finalizar, mas William passou para Gabriel Veron marcar. Aos 22 minutos, a Raposa teve um gol anulado pelo VAR devido a um impedimento de Barreal. No início do segundo tempo, outro gol de Gabriel Veron foi anulado com ajuda do árbitro de vídeo. Mesmo assim, o Cruzeiro continuou pressionando, e o técnico do Bragantino, Pedro Caixinha, fez três substituições aos 15 minutos, colocando Matheus Fernandes, Thiago Borbas e Vitinho. As mudanças trouxeram algum impacto, mas Cássio fez boas defesas, impedindo o Bragantino de empatar. Aos 38 minutos, Matheus Pereira acertou a trave em um chute de fora da área. Logo depois, Vitinho cruzou para o meia, que driblou o zagueiro e marcou o segundo gol do Cruzeiro. Nos acréscimos, o Bragantino conseguiu descontar com Thiago Borbas, após Cássio defender uma cabeçada em cobrança de escanteio.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicada por Felipe Cerqueira