Ex-treinador da seleção brasileira e capitão do Brasil no tetracampeonato mundial, Dunga sofreu um acidente de carro neste sábado (12), na BR-116, próximo a Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O ídolo do futebol brasileiro estava acompanhado de sua esposa, Evanir Verri. Ambos foram atendidos no local. Dunga dirigia uma Mitsubishi Pajero quando perdeu o controle do veículo, resultando em uma saída de pista e capotamento. O casal estava retornando de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde visitaram a neta recém-nascida, Valentina. A menina é filha de Bruno Verri, preparador físico do Botafogo-SP e filho do capitão do tetra. O acidente ocorreu por volta das 12h30, próximo ao km 39 da rodovia. Tanto Dunga quanto Evanir sofreram ferimentos leves e estavam conscientes durante o atendimento. Eles foram levados ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. O teste do etilômetro realizado nas vítimas deu resultado negativo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Carlos Caetano Bledorn Verri, o Dunga, foi capitão da seleção brasileira campeã mundial em 1994, nos Estados Unidos. Ele também comandou a seleção como técnico em duas ocasiões: de 2006 a 2010 e de 2015 a 2016. Como treinador, conquistou a Copa América de 2007 e a Copa das Confederações de 2009. Na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, a seleção foi eliminada nas quartas de final pela Holanda. Além do título mundial em 1994, Dunga participou das Copas de 1990 e 1998 como jogador. Natural de Ijuí, ele começou a carreira no Internacional e jogou por clubes como Corinthians, Vasco e Santos, além de atuar na Itália, Alemanha e Japão. Dunga se aposentou em 2000, no Inter. Desde sua demissão pela CBF em 2016, não assumiu outro cargo como treinador.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicada por Felipe Cerqueira