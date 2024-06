Às vésperas do Festival Folclórico de Parintins de 2024, o amo do boi Garantido, João Paulo Faria, recebeu na casa de seu pai, o ex-presidente do bumbá, Zezinho Faria, itens do vermelho e branco. Estavam lá o levantador de toadas David Assayag, a sinhazinha Valentina Coimbra, a rainha do folclore Edilene Tavares, a porta-estandarte Lívia Cristina e o item mais tietado deste ano, a cunhã-poranga que conquistou o Brasil no BBB, Isabelle Nogueira.

Isabelle ficou pouco tempo porque tinha uma viagem programada para Manaus. Um chamado ‘bate e volta’. Ela recepcionará convidados que estão chegando ao Amazonas para conhecer a festa. Matteus é um deles.

Pizane e Giovanna, além de Ana Clara, já estão na capital. Chegam nesta quarta-feira: Davi, Beatriz do Brás, Raquele, Michel e Lucas Buda.

Mas no pouco tempo que ficou, atendeu aos apelos para selfies, autografou uma bandeira e disse a frase que todos queriam ouvir:

— Nosso boi tá bonito, se adeus quiser vai ser campeão.

