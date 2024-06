Cerca de 2,3 mil colaboradores vão receber 50% do 13º salário

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (União Brasil), confirmou, nesta quarta-feira (26), a antecipação da primeira parcela do 13º salário de servidores da Casa Legislativa para esta sexta-feira (28). Cerca de 2,3 mil colaboradores vão receber 50% do 13º salário.

De acordo com Caio André, os recursos representam um importante incremento e equilíbrio do orçamento familiar, além de valorizar os servidores da Casa Legislativa.

“Sabemos que esse valor ajuda os funcionários a realizar projetos feitos contando com esse pagamento. Além de movimentar a economia, a antecipação da primeira parcela do décimo terceiro é um compromisso da nossa gestão com os servidores do parlamento municipal”, explicou Caio André.

Ao todo, a antecipação do pagamento do 13º salário dos servidores da CMM vai injetar um montante superior a R$ 4,1 milhões na economia de Manaus.

O post CMM antecipa 1ª parcela do 13º de servidores para sexta-feira apareceu primeiro em Portal Você Online.