Manaus – O Amazon Grand Slam 2021 movimentou os tatames da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, no sábado (13) e domingo (14), com a participação de mil lutadores, representando todas as regiões do estado. A competição, organizada pela Federação Amazonense de Jiu Jitsu Esportivo (Fajje), teve o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Sem edição em 2020 por conta da pandemia, o Amazon Grand Slam retornou ao calendário local com grandes duelos em todas as faixas das categorias Mirim a Máster, com e sem kimono.

“Com o avanço da vacinação e os protocolos sanitários, as grandes competições seguem retornando às praças esportivas do Governo do Amazonas. É competindo que os lutadores da arte suave progridem de faixa, então parabéns a todos os esportistas que fizeram o Grand Slam deste ano acontecer”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Com a participação de lutadores de todas as regiões do Amazonas, o destaque ficou para o município de Silves (a 204 quilômetros de Manaus), segundo o presidente da Fajje, Luis Neto.

“Compareceram atletas de todos os municípios. Destaque para Silves, que veio com uma delegação de 60 pessoas. Quero agradecer o apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento. É um espaço desse que é necessário para trabalhar sem aglomeração. Uma estrutura que vem abrilhantar o evento”, afirmou o dirigente.

Os resultados completos do Amazon Grand Slam 2021 podem ser acessados no site oficial da Fajje, no endereço www.fajje.com.br.

Público – O Amazon Grand Slam 2021 teve a presença de público, seguindo os protocolos de combate à Covid-19 definidos pela Portaria n° 176/2021, que regula os eventos realizados nas praças esportivas administradas pelo Governo do Amazonas, por meio da Faar.

