O Governo do Amazonas começou o repasse, nesta segunda-feira (05), das doses de vacinas referentes à 11ª remessa para 10 municípios. Os imunizantes entregues são do tipo Astrazeneca e Coronavac, que chegaram à capital na última quinta-feira (1º).

Até o momento, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) já distribuiu 985.205 doses de vacinas e mais de 587 mil foram aplicadas na população de grupos prioritários.

Foram distribuídas doses para os municípios de Manaus, São Sebastião do Uatumã, Rio Preto da Eva, Novo Airão, Manacapuru, Apuí, Santo Antônio do Içá, Itapiranga, Manicoré e Tonantins.

Tonantins recebeu doses remanescentes da 9ª, 10ª e 11ª remessa, Itapiranga da 11ª, e o restante retirou o quantitativo previsto da 10ª e 11ª remessa.

Conforme a enfermeira do Programa Estadual de Imunização da FVS, Josy Dias, as vacinas da 11ª remessa compõem a programação da segunda dose para grupos prioritários como profissionais de saúde e idosos. O novo lote também atenderá parte de profissionais da segurança e salvamento.

“Os grupos que vieram para a 11ª remessa é a segunda dose dos profissionais de saúde que tomaram a vacina que chegou na segunda remessa, no caso a AstraZeneca. Também assegura a segunda dose para os idosos entre 60 e 64 anos e para as forças de segurança e salvamento que estão na linha de frente”, explicou Josy.

A FVS repassará, nesta terça-feira (06), doses para os municípios de Tapauá, Canutama, Lábrea e Carauari, a serem encaminhadas em voo da Casa Militar.

Outros 12 municípios estão agendados para retirada na sede: Nova Olinda do Norte, Urucará, Silves, Tabatinga, Maués, Benjamin Constant, Codajás, Nhamundá, Barreirinha, Anamã, Santa Isabel do Rio Negro e Manaquiri.

No caso específico de Manaus, as 58.080 doses disponibilizadas hoje, do tipo CoronaVac, complementarão o esquema vacinal de 100% das pessoas na faixa etária de 55 a 59 anos com comorbidades; e inicia a vacinação de pessoas de 45 a 49 anos com comorbidades.

Interior

O secretário municipal de saúde de Itapiranga, Aurimar Simões, fez a retirada de 190 doses de vacinas referentes à 11ª remessa na sede da FVS. Ele agradeceu o apoio do Governo do Estado.

“Está chegando em uma hora muito importante e agradecemos esse apoio do Governo do Estado. Estamos trabalhando forte com a nossa equipe. Temos um apoio muito bom da prefeitura e hoje estamos com dois pacientes internados. Essa quantidade de 190 doses vai garantir essa estabilidade”, explicou.

O representante de Apuí, Valdete Luiz, recebeu as vacinas referentes às remessas 10 e 11. “Essas doses de vacinas têm sido de grande importância nesse momento que a gente está passando de dificuldade. Quanto maior o número de pessoas imunizadas, maior a chance de uma população saudável. Temos recebido rotineiramente essas vacinas e mandado de avião. Ficamos muito satisfeitos com o envio de mais essa quantidade”, enfatizou.

Doses aplicadas

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, (PNI/FVS-AM), apontam que 587.176 doses foram aplicadas em todo o estado até esta segunda-feira (05), sendo 445.184 de primeira dose e 141.992 de segunda dose.

A informação foi divulgada no diário de vacinação, que está disponível no site da FVS por meio do link https://bit.ly/3aTsndS.

Até o momento, os três municípios do estado que mais aplicaram doses da vacina, segundo o levantamento, são Manaus (300.492), São Gabriel da Cachoeira (19.570) e Tabatinga (18.481).