A Prefeitura Municipal de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulga nesta quinta-feira, 22/04/2021, o segundo Vacinômetro, com o objetivo de transparecer à população os dados e avanço da Campanha de Vacinação Contra a Covid-19 no munícipio.

A primeira etapa da vacinação contra a Covid-19 em Barcelos foi iniciada no dia 19 de Janeiro, conforme o Plano Operacional de Vacinação do município, obedecendo os critérios de prioridade definidos pelo Ministério da Saúde. E foi concluída com a vacinação de todos os grupos definidos pela Campanha, distribuídos em 4 fases, sendo elas:

Fase 1: Indígenas e Profissionais de Saúde;

Fase 2: Idosos (Todas as pessoas acima de 60 anos);

Fase 3: Pessoas acima de 18 anos com cormobidades (definidas pelo Ministério da Saúde);

Fase 4: Forças Armadas, Polícia Civil, Pessoas Privadas de Liberdade, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Profissionais da Educação.

Contrariando as dificuldades logísticas e climáticas da região, e considerando as comunidades mais distantes, assim como as questões de saúde de muitas pessoas dos grupos prioritários, chegaram à marca de 2.782 vacinados na primeira dose e 1.165 vacinados na segunda dose. Isso reflete o trabalho incansável de toda a equipe de saúde, que está totalmente empenhada nas ações que visam proteger a saúde da nossa população, especialmente nessa pandemia.

"Estamos cumprindo o dever de proteger a saúde da população com muita responsabilidade. Agradecimentos ao Prefeito Edson Mendes e Vice França Moreira, pelo compromisso com as ações que visam promover saúde à população barcelense e a todos os profissionais da saúde, envolvidos direta e indiretamente nas atividades que têm resultado em grandes passos para o nosso município." Finalizou a Secretária de Saúde Patricia Leite.