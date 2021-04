5 / 5 ( 3 votos )

Uma das várias frentes de melhoria da rede de saúde no interior acontece por meio do Projeto Amazônia Conectada, com disposição de rede de internet por fibra ótica em parceria da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) com o Exército Brasileiro. Nesta quinta-feira (22/04) houve a inauguração de mais uma etapa do projeto no município de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus), que vai atender o Hospital Geral e a Unidade Básica de Saúde (UBS) da comunidade Vila de Moura.

O secretário executivo adjunto de Tecnologia da Inovação (Seati) da SES-AM, Francisco Arce, afirmou que essa parceria com o exército demonstra um retorno do programa Amazônia Conectada de melhoria dos serviços à população.

“É muito importante esse trabalho que está sendo feito. É um programa que tem nos apoiado bastante. É um resgate de algo que teve investimento altíssimo, no programa Amazônia Conectada, e a gente precisa agora trabalhar nesse retorno. Qual o retorno? É o retorno para a população, principalmente à população do interior que tem muita demanda reprimida e que a gente tem, através da tecnologia, como fazer esses atendimentos”, destacou.

A diretora do Hospital Geral de Barcelos, Miriam Rocha, participou da reunião virtual de inauguração junto com a Secretária Municipal de Saúde, Patrícia Leite, diretamente da unidade de saúde, com o sinal não apresentando falhas, mostrando a qualidade da rede via cabo de fibra ótica. Membros do 3º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), que auxiliaram na instalação da internet, também participaram.

No Hospital de Barcelos, com a disposição da internet, os serviços de telemedicina serão intensificados. Segundo a diretora da unidade hospitalar, em razão da dificuldade de acesso à internet em Barcelos, era grande a dificuldade para conseguir esse atendimento que é realizado em parceria com o Hospital Albert Einstein, financiado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). Além do hospital, a conectividade ainda beneficiará a UBS da Comunidade Vila de Moura, que terá a instalação da internet realizada nesta sexta-feira (23/04).

“Toda essa tecnologia no município é de suma importância para ir reduzindo as filas. A gente só tem a agradecer por todo esse projeto”, declarou a diretora do Hospital Geral de Barcelos.

Ampliação – A SES-AM oferta à população, por intermédio da telemedicina, em parceria com o Hospital Albert Einstein, sete especialidades: cardiologia, psiquiatria, neurologia adulta e pediátrica, reumatologia, endocrinologia e pneumologia. Francisco Arce aponta que a intenção é ampliar esses atendimentos por meio do programa de Telessaúde da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que possui um número maior de serviços.

“A Secretaria Executiva Adjunta de TI tem trabalhado muito nesse sentido de fortalecer a parte de infraestrutura para que o interior possa ser escutado e atendido. Ressaltando o apoio da Secretaria do Interior para levar isso junto aos municípios, com os secretários e prefeitos”, enfatizou o secretário executivo adjunto.

O serviço de telemedicina ofertado pela SES-AM junto com o Hospital Albert Einstein atende mais de 10 municípios no estado, com previsão de atender 27 municípios até o final do ano. Os municípios que ainda não têm fibra ótica são assistidos por meio de satélites da Empresa de Processamento de Dados do Amazonas (Prodam). Em outros casos, municípios que estão recebendo fibra ótica, como Coari, Novo Airão e Tefé, estão sendo incluídos no programa para aproveitamento dessa nova rede de internet.

Investimento – Francisco Arce ressalta que todo esse investimento pode credenciar o Amazonas para trazer mais recursos federais para ampliar a telemedicina e a telessaúde no estado.