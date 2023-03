Responsável por dar a primeira oportunidade a Michael Schumacher na Fórmula 1, a principal categoria do automobilismo, Eddie Jordan deu detalhes sobre como está sendo a rotina de Corinna Schumacher, esposa do heptacampeão mundial. Em entrevista ao tabloide inglês “The Sun”, o fundador da antiga equipe Jordan afirmou que a mulher praticamente não sai de casa desde o grave acidente de esqui sofrido pelo alemão, em Méribel, na França, em 2013. “Faz quase dez anos e a Corinna não pôde ir a uma festa, um almoço, isso ou aquilo. Ela é como uma prisioneira, porque todos iriam querer falar com ela sobre Michael, quando ela não precisa de lembretes a cada minuto”, contou o empresário irlandês.

Corinna tem guardado o estado de saúde de Michael Schumacher a sete chaves. Desde o acidente, ocorrido em dezembro de 2013, a mulher do heptacampeão tem limitado as visitas ao ex-piloto. Eddie Jordan, inclusive, é um dos vetados pela esposa. “Privacidade é um aspecto vital ao esporte, aos negócios e para a vida pessoal. Conheço (Corinna) muito bem, desde antes do Michael. Eles disseram: “Eddie, te amamos, e estamos envolvidos com você há algum tempo, mas precisamos salvaguardar o Michael”, comentou Eddie em entrevista à “OLBG”. Um dos autorizados a visitar Schumacher é o ex-chefe da Ferrari, Jean Todt. Na escuderia italiana, o alemão foi cinco vezes campeão (2000, 2001, 2002, 2003 e 2004). Os dois primeiros títulos foram com a Benetton (1994 e 1995).