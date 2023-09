Um homem de 56 anos, que não teve o nome revelado, foi preso após se envolver em um acidente de trânsito e ameaçar uma das vítimas com uma arma de fogo. O caso ocorreu na avenida Oscar Borel, no bairro Compensa II, na zona Oeste de Manaus, na noite deste domingo (10).

De acordo com os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe estava fazendo um patrulhamento na área, quando foi parada por um homem que alegou que um motorista havia batido no carro dele, um Fiat Uno, e em outro que estava próximo, um Renault modelo Kwid.

A vítima contou que discutiu com o suspeito e, no meio da briga, o homem sacou uma arma de fogo e o ameaçou. Em seguida, ele indicou o endereço do acusado e a polícia foi ao local.

O homem negou ter ameaçado a vítima e disse que o rapaz teria quebrado o para-brisas do carro dele durante a confusão. Durante buscas na casa do motorista, os agentes encontraram uma arma caseira, 22 munições e R$ 5 mil em espécie.

O motorista acabou preso por porte ilegal de arma de fogo e munições e irá responder por ameaça.