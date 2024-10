Entre os dias 29 de outubro e 14 de novembro, o Cineteatro Guarany, localizado na avenida Sete de Setembro, Villa Ninita, anexo ao Palácio Rio Negro, Centro, zona sul de Manaus, receberá a quinta edição da Mostra Manaus Filme Fantástico, promovida pelo Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Com uma programação extensa, o evento promete oferecer uma janela vibrante para o cinema alternativo, com curtas e longas-metragens de diversos gêneros. Entrada gratuita.

Com curadoria de Márcio Nascimento, a mostra recebeu mais de 130 inscrições de curta-metragens, além de 14 longas, incluindo produções nacionais e internacionais.

“A Mostra começou focada em filmes de horror e suspense, mas expandimos nossa proposta para abarcar outras categorias, como animações, videoclipes, documentários e filmes com temáticas LGBTQIA+”, explica Márcio, que integra a equipe do Departamento de Difusão Cultural, coordenada pelo diretor Sérgio Cardoso.

A proposta, segundo Márcio, é ser uma plataforma de exibição para produções que muitas vezes não encontram espaço no circuito comercial, nem nas plataformas de streaming. “Manaus perdeu uma janela importante com o fim do Amazon Film Festival, e a nossa mostra veio preencher essa lacuna, oferecendo ao público acesso a filmes inéditos e inovadores”, acrescenta o curador.

Exibição de 130 filmes

A inclusão de novas categorias e a ausência de um processo eliminatório desde o ano passado refletem a missão de inclusão da mostra. Todos os filmes inscritos são exibidos, desde que respeitem as diretrizes de classificação etária. “A cada ano, recebemos mais inscrições e a qualidade dos filmes é surpreendente”, celebra Márcio.

Outro destaque desta edição é a homenagem ao cineasta e escritor amazonense Márcio Souza, falecido em agosto deste ano. O encerramento da Mostra Manaus Filme Fantástico, no dia 14 de novembro, contará com a exibição de um documentário sobre o cineasta, dirigido por Sérgio Cardoso, com o último depoimento em vida do homenageado.

Com uma capacidade para 96 pessoas e estrutura de projeção em Full HD, o Cineteatro Guarany reafirma sua importância como espaço cultural de Manaus. “Além de exibir filmes, a mostra também é um formador de plateia. É um espaço para a juventude, para quem gosta de cinema e para quem sente falta das salas de rua que já tivemos no centro”, destaca Márcio.

A mostra também atrai cineastas de outras regiões do Brasil, promovendo uma interação direta entre os realizadores e o público. “Ano passado, recebemos cineastas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esse contato é enriquecedor e valoriza ainda mais o nosso evento”, completa o curador.

Embora as oficinas e workshops tenham sido suspensos devido à alta demanda de filmes, a organização promete retomar essas atividades em 2025, oferecendo aos interessados uma oportunidade de aprender mais sobre a arte cinematográfica.

Márcio Nascimento convida à população para prestigiar o evento. “Estamos com uma programação diversa, que vai de animações a documentários, de comédias a filmes de fantasia e horror. É uma excelente oportunidade para reunir a família, amigos ou até mesmo o crush, e aproveitar o melhor do cinema alternativo”, ressalta.

Não haverá programação no feriado do Dia de Finados (02) e nem no domingo (10). A programação completa estará disponível no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), e o público é incentivado a verificar a classificação indicativa dos filmes antes de cada sessão.

