A reta final da campanha ao segundo turno da eleição para prefeito de Manaus, neste domingo, se transformou num festival de baixarias e golpes baixos.

David Almeida jantou Alberto Neto que jantou David que jantou Maria do Carmo que jantou David. O tom ameaçador foi tamanho que no debate da Rede Amazônica (Globo), o capitão bolsonarista ficou tão próximo do prefeito, que chegou a pedir socorro aos organizadores do debate.

— Ele está me intimidando e tirando a minha concentração! – reclamou David.

— Mas as regras permitem aproximação entre os candidatos. Só não podem se tocar –, respondeu o mediador do debate.

— David, eu sou policial e quando policial se aproxima de bandido ele fica com medo –, ironizou Alberto.

Ofensas sem defesa

A troca de acusações se repetiram nos dois últimos debates, da Tv A Crítica e da Rede Amazônica.

O problema é que nenhum dos candidatos se defendia das acusações de seu adversários.

Sempre que eram questionados sobre alguma denúncia, eles respondiam com outra pergunta, quase sempre de uma acusação que, com certeza, permanecerá sem resposta até este domingo (27), dia da eleição.

Acusações de sempre

Em todos os debates, Alberto repetiu as acusações de que David um prefeito “pintor”, que gastou todo o dinheiro da prefeitura em tintas e em comunicação.

O capitão de extrema-direita também disse que o prefeito é pau mandado dos senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB) e o acusou de envolvimento em esquemas de corrupção, que envolvem membros da família do prefeito, como a noiva, a sogra e o genro.

Não mandou um centavo

David também insistiu na mesma tecla.

Repetiu várias vezes que o capitão bolsonarista tinha um são cheio de dinheiro em emendas parlamentares e não enviou um centavo para Manaus.

— Preferiu mandar dinheiro para Goiânia, Brasília e Florianópolis.

Tarcísio, inimigo da ZFM

O prefeito disse que o Alberto Neto tem como cabo eleitoral o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas questionando por que ele foi se aliar logo com o maior adversário da Zona Fraca de Manaus, que “quer tirar os empregos das empresas da Polo Industrial”.

Do Carmo roda a baiana

Agora de todos os arranca-rabos, o mais virulento, desaforado e destemido foi o da vide de Alberto Neto, professora Maria do Carmo Saffair.

Ao saber que David havia acusado, durante do debate, que ela está sendo acusada de formação de quadrilha por conta das denúncias de Caixa 2 – no caso que ficou conhecido como “Ducarmorgate” – , a vice rodou a baiana e postou um vídeo chamando o prefeito pro pau.

Diz na minha frente!

Sem papas na língua, Do Carmo arregaçou:

— David você me ofendeu sem estar na minha frente. Eu sou mulher e eu te desafio a dizer na minha frente o que você disse aí na televisão!

Macho não me sustenta!

Do Carmo desafiou David a ter coragem David, advertindo que ela é “mulher honrada” que trabalho desde os seus 15 anos de idade.

— Eu não tenho macho que me sustente não. Você sustenta suas mulheres com dinheiro público, eu trabalho pra ganhar o meu dinheiro.

Vem aqui, vem!

No final do vídeo, a vice de Alberto cutuca o prefeito de novo:

— Agora vem aqui na minha cara e diz que eu fiz formação de quadrilha … bandido é você, David!

Confesso que errei

Outro deslize durante o debate da Globo, que pode refletir nas urnas foi cometido pelo capitão Alberto Neto.

O bolsonarista causou polêmica ao citar a frase que nenhum de seus assessores queria ouvir.

— Eu votei contra a Zona Franca!

A declaração caiu como uma bomba, afinal, a ZFM é o modelo de desenvolvimento do estado que o elegeu deputado federal duas vezes.

Visão distorcida

Além disso, a frase infeliz de Alberto revela a visão distorcida que o capitão tem sobre uma das maiores fontes de emprego e desenvolvimento da região.

Os trabalhadores do Polo Industrial da Zona Franca de Manaus (PIM) não gostaram nada disso.

Tome pitaya!

Em compensação o prefeito David Almeida também andou cometendo umas ratadas durante o debate.

O candidato do Avante disse que as crianças que estudam em creches municipais da capital amazonense têm refeições diversificadas.

— No lanche, as crianças tomam até milkshake de pitaya!

Cuba no Brics+

Cuba diz sim ao Brics: Fidel Castro iria gostar disso?

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel celebrou a entrada do país nos Brics+, nesta sexta-feira (25/10), um dia após o fim da cúpula do bloco na Rússia.

“Cuba tem a honra de ingressar como país parceiro nos Brics, cinco letras e uma grande esperança para os países do Sul, no árduo caminho rumo a uma ordem internacional mais justa, democrática, equitativa e sustentável”, escreveu o líder cubano no X.

Convite aceito

A declaração de Miguel Díaz sinaliza que Cuba aceitou um convite dos Brics+ para integrar o bloco, com status de estado parceiro.

ÚLTIMA HORA

PF prende chefão de rede criminosa de desmatamentos e queimadas ilegais na região sul do Estado do Amazonas

A maioria dos Incêndios que consomem a floresta no Amazonas é criminosa

Um homem foi preso em Campinas nesta quarta-feira (23) acusado de ser o principal financiador e articulador de uma rede criminosa de desmatamentos e queimadas ilegais na região sul do Estado do Amazonas. A área afetada abrange os municípios de Boca do Acre e Pauini. A ação faz parte de uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) do Acre. A suspeita é que os danos ambientais foram de R$ 138 milhões. De acordo com as autoridades, ele seria o principal financiador e articulador das práticas ilegais.

Durante as investigações, foram descobertos desmatamentos que suprimiram 1.672 hectares de floresta nativa situada em Gleba Pública Federal, além de queimadas que atingiram 2.368 hectares, resultando em danos ambientais estimados pelo setor técnico-pericial da Polícia Federal em aproximadamente R$ 138 milhões.

ORGULHO

O artista Thiago Mundano inaugurou, na quarta-feira (23/10), um mural de 30 metros de altura e 48 metros de largura para denunciar a destruição dos biomas brasileiros — que sofrem com queimadas, desmatamentos e outros impactos das mudanças climáticas. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

A obra de 1.581,60m² foi pintada com cinzas da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica e do Pantanal, e também com lama de cidades do Rio Grande do Sul, que foram devastadas por inundações em maio deste ano. Além disso, o mural retrata Alessandra Munduruku, que é uma das principais lideranças indígenas brasileiras. A ativista cobra que a multinacional Cargill cumpra a promessa de eliminar produtos vindos do desmatamento causado pela cadeia de fornecimento até 2025.

Mundano diz que o “artivismo” – junção de arte com ativismo — é uma maneira de alertar sobre a emergência climática, considerada.

VERGONHA

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a Polícia Federal tem indícios de que o deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO) usou assessores e verbas parlamentares para “desempenho de demandas privadas”.

Gayer foi alvo de uma operação deflagrada nesta sexta-feira (25) que cumpriu 19 mandados de apreensão em Brasília (DF) e quatro cidades goianas. Segundo o jornal O Globo, as atividades privadas do deputado seriam uma loja e uma escola de inglês, que funcionava em um espaço alugado para ser um gabinete. “Os indícios colhidos pela Polícia Federal revelam que o Deputado Federal Gustavo Gayer teria empregado seus secretários parlamentares, remunerados com recursos públicos, para o desempenho de demandas privadas –, escreveu Moraes.

OUTRAS PALAVRAS