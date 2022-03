Avalie o post

O Foo Fighters tocaria no Lollapalooza Brasil no domingo (27)

São Paulo – O baterista Taylor Hawkins, do Foo Fighters, faleceu na madrugada de sexta (25) para sábado (26) aos 50 anos de idade. Taylor foi encontrado morto no hotel em que a banda estava hospedada em Bogotá. O comunicado foi feito no perfil do Instagram banda.

Taylor Hawkins se juntou ao grupo liderado por Dave Grohl em 1997 (Foto: Reprodução/Twitter)

“A família Foo Fighters está devastada pela trágica e prematura perda do nosso querido Taylor Hawkins. Seu espírito musical e risada contagiante vão viver com todos nós para sempre. Nossos corações estão com sua esposa, filhos e família, e pedimos que a privacidade deles seja tratada com o maior respeito possível nesse tempo de dificuldade inimaginável.”

Segundo comunicado do festival colombiano, onde a banda iria se apresentar, o Foo Fighters cancelou o resto da turnê sul-americana. Eles tocariam no Lollapalooza Brasil no domingo (27). Taylor Hawkins se juntou ao grupo liderado por Dave Grohl em 1997, depois de dois anos atuando como baterista de Alanis Morissette.

