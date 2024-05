Faleceu, nesta quinta-feira (16), o jornalista e apresentador Antero Greco, aos 69 anos, em São Paulo. Greco foi diagnosticado com tumor cerebral em junho de 2022, e desde então fazia tratamento para a doença. Nos últimos dias, ele permaneceu internado e sedado no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, na capital paulista. A informação foi confirmada pela ESPN, emissora em que o profissional trabalhava.

Antero Greco se notabilizou por formar uma dupla com Paulo Soares no programa SportCenter. Os jornalistas misturavam um trabalho com credibilidade ao bom humor na apresentação da atração, em uma química que chamava muito a atenção do público.

Formado em jornalismo pela ECA (Escola de Comunicações e Artes), Antero Greco começou na profissão em 1974. Teve passagens por Estado de S.Paulo, Diário Popular, Popular da Tarde, Folha de S.Paulo, SBT e Bandeirantes. Participou da cobertura de sete edições de Copa do Mundo.

Antero Greco esteve na ESPN desde o princípio do canal no Brasil, em 1994, quando ainda era chamado de TVA Esportes. Após sofrer com o tumor no cérebro, ficou um tempo afastado e depois passou a trabalhar de forma esporádica no canal, com participações de casa. Ele deixa a esposa Leila, 2 filhos e 2 netos.

O velório de Antero Greco, segundo publicação nas redes sociais, acontecerá a partir do meio-dia (horário de brasília), nesta quinta-feira (16), no Cemitério Redentor, seguido pelo enterro às 16h (horário de Brasília), na Avenida Dr. Arnaldo, 1105, em Sumaré, São Paulo.

Ao lado de Paulo Soares, Antero apresentou o SportsCenter, na ESPN. O amigo e colega de bancada prestou homenagem ao jornalista após uma visita de despedida no hospital. Segundo Soares, Antero estava rodeado pela família e com as pessoas que amava.

“Amigos, infelizmente o meu grande amigo e de todos nós, Antero Greco, está em seus dias finais. Tumor cerebral. Lutou desde junho de 22, mas agora não há mais o que fazer. Está no Mirante da Beneficência Portuguesa. Dorme um sono profundo, sereno. Não acorda e não fala mais. Se alimenta por sonda. Sinais vitais ainda respondem bem. Família presente, apenas Cris, que vive em Paris, ainda não está. Chega na terça. Hoje fui com Alex Tseng, João Simões e Roberto Salim, me despedir dele. Muito triste e difícil. Imaginávamos ainda voltar a bancada do SportsCenter. Nosso sonho acabou. Vamos enviar luz e paz para que seja uma passagem tranquila. Um amigo doce, querido, divertido e muito inteligente. Antero, my friend, seu cabeçudo, acorda!!!!”, disse Soares.

Em 9 de setembro do último ano, o apresentador passou mal ao vivo durante um programa e precisou ser retirado às pressas do estúdio. Depois que recebeu o diagnóstico do tumor cerebral, Antero foi hospitalizado e precisou antecipar uma cirurgia prevista para alguns meses depois. Afastado do trabalho, ele fez o procedimento e passou por sessões de radioterapia. Até que sofreu com uma piora recente do quadro.

— Exames foram feitos e se constatou um corpo estranho aqui (na cabeça). Fui internado em urgência e operado pela equipe do Dr. Nilton Lara e saí legal. Dois meses depois, fazendo exames de rotina, mostrou que sobrou ‘um treco da gororoba’, então deveria ser submetido a uma segunda operação. Até que eu tive aquele piripaque. Exame aqui, biópsia aqui e acolá, a coisa ia de ‘médio’ para ‘grave a gravíssimo’ e para ‘coisa muito ruim’, depois foi rebaixado para ‘grave’. Fiz radioterapia e quimioterapia, estou me sentindo muito bem, estou liberado — revelou Greco na bancada do Sportscenter em 2023.

