A ex-BBB Isabelle Nogueira recebeu o título de embaixadora do Festival Folclórico de Parintins nesta quinta-feira (16). Conforme decreto da prefeitura, ela poderá ser convocada para representar o município e o festival em eventos nacionais e internacionais.

Ao participar do Big Brother Brasil 24, a cunhã-poranga do Garantido levou mais visibilidade para festa, que é considerada patrimônio cultural do país.

“Eu tenho muito orgulho de ser mulher amazônica, de ser artista de Parintins. Danço no meu boi-bumbá há 17anos e esse ano será 10 anos de item oficial. O Festival Folclórico de Parintins é a maior experiência multicultural que todo mundo pode ver da Amazônia Brasileira. Então, o mundo, o Brasil merece conhecer o Festival de Parintins. É uma experiência única que é aqui do Brasil e que muitos brasileiros nem sequer conhecem ainda. Talvez agora estejam conhecendo e eu fico muito orgulhosa, honrada de ter sido a porta-voz”, pontuou Isabelle.

Para o prefeito de Parintins Bi Garcia, Isabellle já era de fato a Embaixadora por toda a divulgação do Festival.

“E agora, de direito, por meio de decreto municipal. Ela, sem dúvida nenhuma, vai divulgar cada vez mais o Festival de Parintins, que é o produto cultural e turístico, que gera emprego e renda, oportunidade de trabalho para milhares de parintinenses, e consequentemente, melhora a qualidade de vida de muita gente aqui na nossa cidade. Portanto, esse é o reconhecimento do povo de Parintins”, ressaltou Bi Garcia.

Cidadã de Parintins

A cunhã-poranga do Boi Garantido também receberá o Título de Cidadania Parintinense e Medalha do Mérito Cultural “Jair Mendes” na Câmara Municipal de Parintins, além da Medalha Ruy Araújo na Aleam nos próximos dias por seu trabalho de divulgação da cultura amazonense.