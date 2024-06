Morreu nesta sexta-feira (21), aos 101 anos, Celeste Arantes, mãe de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé (1940-2022). Além do maior atleta brasileiro de todos os tempos, ela era mãe de Jair, conhecido como Zoca, que faleceu em 2020, responsável pelos seus cuidados.

De acordo com o G1, Dona Celeste estava hospitalizada há 8 dias, em Santos, no litoral de São Paulo. A causa da morte ainda não foi divulgada pela família. Nas redes sociais, o neto Edinho postou uma foto ao lado da avó e desejou que ela descansasse em paz.

Em 20 novembro de 2022, um mês antes de sua morte, Pelé fez uma homenagem à mãe pelos 100 anos. “Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe”, escreveu o Rei do Futebol no Instagram.

Em 3 de janeiro de 2023, o cortejo com o carro de bombeiros que levava o corpo de Pelé pelas ruas de Santos parou em frente à casa de Dona Celeste, como um ato simbólico de despedida entre mãe e filho. Em razão da saúde fragilizada – ela era acamada e não se comunicava mais -, a mãe do Rei não pôde participar do velório na Vila Belmiro.

Mineira de Três Corações, a exemplo do filho, Dona Celeste relutou em aceitou que Pelé seguisse os passos do pai, Dondinho – em razão do histórico de contusões, a carreira do patriarca dos Arantes não foi longeva, o que serviu para aumentar a desconfiança.

Para convencê-la, foi necessário muito trabalho por parte de Dondinho e de amigos próximos. O desejo de Dona Celeste era que o filho, a quem chamava de Dico, estudasse e tivesse uma profissão comum, mas a genialidade do mito falou mais alto.

