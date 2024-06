O empresário Dadie Barbosa Alves, de 39 anos, matou a esposa com pelo menos 17 facadas, na noite dessa quarta-feira (19/6), em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Ele foi flagranteado por feminicídio.

A prisão ocorreu no apartamento onde o casal morava, minutos após Carla de Oliveira Vieira, 29 anos, ser levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Fazendinha, onde morreu.

Dadie confessou o crime aos guardas civis municipais. “Matei ela. Fui traído, por isso matei”, teria afirmado o empresário, enquanto era algemado.

O irmão caçula de Carla, Kaic Vieira, 25 anos, que morava com o casal, afirmou em depoimento que ouviu a irmã e o cunhado no quarto, após alguns minutos, percebeu que tinha evoluído para agressões.

Kaic, presenciou o cunhado em cima da irmã, entre o guarda-roupa e a cama, dando facadas no peito dela. Ele, imediatamente, conteve Dadie e conseguiu levar a irmã até a cozinha.

“De repente, Dadie surgiu novamente e desferiu mais três golpes de faca nas costas de Carla”, disse o irmão.

Carla acabou desmaiando e Kaic gritou por socorro. Em meio a briga, ele acabou tendo uma das mãos feridas ao tentar defender a irmã que teve perfurações no peito e nas costas.

Em um vídeo é possível ver Dadie, no corredor do prédio com uma faca na mão e em sequência guarda a arma na cintura. Minutos depois a mesma câmera capta imagem de guardas militares carregando a vítima ainda viva enrolada em um lençol.

O homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri, e afirmou que era casado com Carla há 9 anos e que tinham uma filha de 4 anos de idade.

Ele se negou a prestar depoimento sobre o crime, acrescentando que iria se manifestar somente à Justiça.