A Polícia Militar do Amazonas enviou um forte aparato policial para o residencial Viver Melhor, na zona norte de Manaus, na noite deste domingo (15), após intensos protestos de moradores. Barricadas com foco na segunda etapa do conjunto foram colocadas em ao menos dois pontos após o registro de um homicídio.

Segundo informações da polícia, quatro homens com coletes à prova de bala chegaram atirando contra um jovem e, depois, sumiram com o corpo. O fato ocorreu na Rua Junco Verde.

A família da vítima chegou a se deslocar até o Instituto Médico Legal (IML), para verificar se o corpo do rapaz está lá, porém não o encontraram, assim como em hospitais da cidade.

Em vídeos gravados pela população, é possível ver marcas de sangue no chão além de projéteis de balas e um pedaço de osso que acabaram sendo expelidos do corpo do rapaz após os tiros.

Com as barricadas, moradores pediram apoio policial na área. A suspeita é de que a vítima seja envolvida com o tráfico de drogas e a morte decorrente de guerra entre facções criminosas.

O Conjunto Viver Melhor, próximo a barreira da BR-174 e AM-010, que liga Manaus a outros municípios da Região Metropolitana, é dominado pela intensa guerra do tráfico. Atualmente, é considerada uma das regiões mais perigosas da cidade.