Logo depois de uma participação controversa no “BBB 22”, Jade Picon foi contratada pela TV Globo para interpretar uma das personagens principais da novela “Travessia”, o que também gerou muitas polêmicas entre anônimos e famosos. Mas com o ‘flop’ da trama de Gloria Perez, o destino da influenciadora foi decidido: Jade Picon não é mais contratada da TV Globo assim que as gravações terminarem.

Assim que a notícia se tornou pública – no dia anterior Jade contou em seus Stories que teria uma reunião para decidir seu futuro profissional em 2023 -, fãs da artista começaram a se perguntar como Jade, que se mudou para o Rio de Janeiro após a contratação, reagiria. Não demorou muito para a irmã de Leo Picon responder.

Jade contou ter ido gravar a novela pela manhã e depois, para aproveitar o sol forte do Rio de Janeiro, a influenciadora correu para a praia. Em sua rede social, além de uma foto usando um biquíni cavado, Jade apareceu em um vídeo lendo e bebendo água de coco, enquanto se bronzeava. Veja o vídeo abaixo!

Se alguém esperava ver Jade cabisbaixa após a notícia, se enganou. E a tranquilidade da artista levou os fãs à loucura! “Povo falando que ela tá desempregada… A deusa tá curtindo seus milhões, deitada numa vibe positiva”, observou uma internauta.