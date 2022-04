Avalie o post

A Pastoral do Migrante na Arquidiocese de Manaus tem por objetivo acolher, integrar e promover dignidade humana para os migrantes que chegam até a cidade. Além de desenvolver a parte espiritual dos migrantes, com celebrações em espanhol uma vez ao mês.

São realizadas seis celebrações no mês, quatro em espanhol e duas em creole. Todas contam com a participação dos migrantes na equipe litúrgica e agentes pastorais. Para os hispano falantes, estão divididas da seguinte forma: No 1° sábado do mês na Comunidade Santo Antônio da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, às 18h. No 1° domingo do mês na Paróquia São Geraldo, às 10h30. No 1° domingo do mês na Catedral Nossa Senhora da Conceição às 18h e no °4 domingo do mês na Área Missionária do Imaculado Coração de Maria – AMICOM. Para os haitianos, no 2° e no 4° domingo às 10h30 na Paróquia São Geraldo.

A Pastoral dos Migrantes dispõe do Abrigo Zilda Arns no bairro Zumbi, do abrigo Madre Assunta no bairro Monte das Oliveiras e a Casa do Migrante, no bairro Santo Antônio. Há também uma Casa de Apoio para crianças filhas de migrantes, localizada na Paróquia São Geraldo. Além da fábrica de picolé, “Haitidelícia”, instalada nas dependências da paróquia, desde 2014.

Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

