Avalie o post

Manaus – Após iniciar a preparação para a temporada de 2022, o 3B da Amazônia acertou o retorno de Sérgio Duarte para assumir a Fera neste ano que a equipe amazonense disputará o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A3.

Esta será a terceira passagem de Sérgio com a camisa do 3B, ambas nas temporadas de 2018 e 2019, respectivamente, somando assim 21 partidas no comando técnico da equipe. O treinador chega após dirigir o São Raimundo no futebol masculino na atual temporada.

“A expectativa é muito boa. Temos um plantel de qualidade, uma ótima estrutura e vamos trabalhar com pés no chão para que possamos fazer uma boa campanha no Brasileiro deste ano”, declarou o novo técnico da Fera da Amazônia.

Além do novo comandante, chegam ao clube o preparador físico José Said, o preparador de goleiras Paulo Galvão, além do analista de desempenho Carlos Daniel e o fisioterapeuta Lucas Normando.

O 3B da Amazônia aguarda a definição da CBF em relação ao formato do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A3. A competição está prevista para acontecer no final de maio.

source