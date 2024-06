Em alusão ao Festival Folclórico de Parintins, o Mirante´s Burguer lança, neste sábado (1º/6), ação em homenagem aos bumbás Caprichoso e Garantido. O cheddar burguer, um dos itens mais pedidos do espaço, ganha versão nas cores azul e vermelho, bandeirinhas temáticas e nomes que remetem aos temas dos bumbás em 2024: Triunfo Azul e Segredos do Coração. Para deixar a iniciativa ainda mais no clima do Festival, vai acontecer uma disputa para saber qual burguer será o preferido entre os clientes.

A iniciativa é uma parceria do Mirante´s Burguer com os alunos do 1º ano do Ensino Médio do Centro Educacional Adalberto Valle. Idealizado pelo professor Renan Dutra, o projeto faz parte da disciplina Trilha de Linguagens e tem como objetivo apresentar aos alunos o universo do Marketing e da Publicidade.

“Com o novo Ensino Médio nós buscamos trabalhar algumas possibilidades e formas diferentes do tradicional em sala de aula. Não só o conteúdo. Uma das ferramentas de utilização desse processo é colocar em prática algumas atividades profissionais. Dessa forma, trabalhamos na criação de uma agência de Marketing e Publicidade. Todos os anos os alunos criam campanhas fictícias, mas em 2024 nós buscamos empresas que atuam em Manaus para fazer parte do projeto”, explica Renan Dutra. “No caso do Mirante´s Burguer sugerimos essa homenagem aos bois Caprichoso e Garantido”.

O grupo que está à frente da iniciativa é formado por estudantes

De acordo com Ronaldo Júnior, gerente da hamburgueria, o item escolhido para a ação é um dos favoritos do cardápio. “A ideia é deixar o sabor igual, um hambúrguer já aprovado pelos nossos clientes, para não correr o risco de um dos bois ser privilegiado e para manter a disputa somente entre as cores”, afirma.

O grupo que está à frente da iniciativa é formado pelos estudantes Samara Almeida, Eduardo Jorge, Amanda Lumertz, Luna Klara, Ada Sofia e Jader Filho. Amanda menciona a importância da atividade para o desenvolvimento dos alunos.

“Estamos aprendendo muito com essa experiência. Eu trato como se eu estivesse trabalhando, como se eu fosse uma estagiária em uma agência. Todo o processo é muito interessante”, diz. “O tema foi definido pensando no amor que o amazonense tem pelo Festival de Parintins e na importância dessa cultura. Foi divertido pensar em trazer essa temática para a gastronomia, em fazer essa disputa dos bumbás numa hamburgueria”.

Como vai funcionar

Durante todo o mês de junho será contabilizada a venda dos hambúrgueres da campanha e no dia 1º de julho o estabelecimento vai divulgar o resultado por meio das redes sociais. As galeras azulada e encarnada já podem começar a disputa! Quem vai ser o campeão?

Mirante´s Burguer

A hamburgueria está localizada no Mirante Lúcia Almeida (Avenida Sete de Setembro, 8, Centro) e funciona todos os dias de 11h até 23h. Tem cardápio variado com opções de hambúrgueres, petiscos e pratos executivos. O espaço, que fica num importante ponto turístico de Manaus, tem uma parede inteira grafitada em homenagem aos bumbás Caprichoso e Garantido. Mais informações: @mirantes_manaus