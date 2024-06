Com a chegada do Dia dos Namorados, o Manauara Shopping preparou uma surpresa para os casais com a promoção “Tem Tudo Que Eu Amo”. Até 12 de junho, ou enquanto durarem os estoques, os clientes podem ganhar um Coração Black & White Kopenhagen a cada R$ 500 em compras nas lojas participantes.

Pela campanha, cada CPF terá direito a um brinde, que pode ser retirado no posto de trocas localizado no Piso Castanheiras, em frente à YouCom. A lista completa de lojas participantes e o regulamento da promoção estão disponíveis em manauarashopping.com.br/promoções.

Feito com um delicioso chocolate Kopenhagen, o Coração Black & White possui um formato facetado moderno e elegante, lapidado como um diamante. Além disso, conta com uma caixa delicada, com frente transparente, que guarda com carinho o coração de chocolate. Duas partes formando um só coração para celebrar o amor.

“Com a proximidade do Dia dos Namorados, estamos ansiosos para proporcionar novas experiências e momentos especiais aos casais com nossa nova promoção”, ressalta a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson.

