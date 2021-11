Avalie o post

Brasil – O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) revelou que Tarcísio Freitas, seu ministro da Infraestrutura, aceitou discutir uma eventual candidatura ao governo de São Paulo. O chefe do Executivo nacional quer que o auxiliar se candidate para ter um palanque no estado.

“Eu conversei com o Tarcísio ontem. Primeira mão pra vocês: o Tarcísio aceita discutir uma possível candidatura dele ao governo do estado de São Paulo”, anunciou, ao falar com jornalistas em Dubai, nos Emirados Árabes, nesta segunda-feira (15).

Como mostrou um trecho da cobertura da Band News, no momento, Bolsonaro era questionado sobre sua filiação ao Partido Liberal, de Valdemar Costa Neto. O evento chegou a ser marcado pela legenda para o próximo dia 22, mas foi cancelado por discordâncias entre o líder do PL e o presidente da República .

