Nessa sexta-feira (3), o ministro José Antônio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o título de Cidadão Amazonense. A homenagem aconteceu em Sessão Especial, conduzida pelo presidente Roberto Cidade (União Brasil), e teve autoria dos deputados Belarmino Lins (Progressistas), Wilker Barreto (Cidadania) e Dermilson Chagas (Republicanos).

O ministro, que é natural de Marília (SP), foi voto importante para que a Zona Franca de Manaus (ZFM) saísse vencedora da batalha judicial contra o estado de São Paulo, que contestava direitos ao creditamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em favor do Amazonas. O julgamento ocorreu em 2019, e na ocasião, o STF decidiu que os benefícios fiscais eram exclusivos das empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Segundo o deputado Belarmino Lins, o Título de Cidadão do Amazonas tem a finalidade de homenagear personalidades que tenham prestado, ao estado e ao povo, relevantes serviços.

O presidente Roberto Cidade e o deputado Dermilson Chagas também se pronunciaram. “Nós precisamos de homens que amem mais essa nossa terra, porque todos os dias pensamos no quem vem de novo contra o modelo econômico que sustenta os 4 milhões de amazonenses”, disse Chagas.

Cidade destacou o comprometimento do ministro Dias Toffoli com o povo amazonense. “O ministro, em sua atuação na mais alta corte, entende a importância da ZFM, e o que ela permite de desenvolvimento econômico ao nosso povo”.

Toffoli disse que seu pronunciamento só poderia iniciar com palavras de gratidão à Casa Legislativa, e ao povo, que garante que o estado tenha preservado mais de 90% de suas matas.

“É com emoção que registro que, nascido em Marília, a 3.600 km daqui de Manaus, nascido caipira em 1967, hoje, 3 de junho de 2022 me torno caboclo”, declarou Toffoli, complementando que, a partir deste momento, juntará essas duas culturas.

Fonte: Aleam

Foto: Danilo Mello

