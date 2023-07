A Ministra da Cultura e Economia Criativa, Margareth Menezes, desembarcou em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), na manhã desta sexta-feira (30/06), para conhecer o Festival Folclórico de Parintins e alinhar ações para fortalecer o evento e promover a cultura da região Norte. O Festival é reconhecido pelo Patrimônio Cultural do Brasil, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

“É uma honra estar aqui, nesse momento especial para o estado do Amazonas, para Parintins e para o Brasil, porque esse Festival tem uma representatividade cultural de memória, importante para nossa identidade cultural. Quero dizer ao povo de Parintins e aos dois bois que me sinto muito feliz de estar tendo essa oportunidade, pela primeira vez, de assistir esse grande espetáculo’, disse a ministra, durante coletiva de imprensa realizada no Bumbódromo.

A agenda da ministra teve início com a coletiva no Bumbódromo, onde conheceu a arena e, também, as alegorias dos bumbás que ficam localizadas na concentração do Bumbódromo. Em seguida, a ministra visitou instalações do Governo do Estado para promover o evento, na Praça da Catedral de Parintins, como o Turistódromo, Feira de Artesanato e Estação da Cultura. À noite, ela vai prestigiar a apresentação dos bumbás Caprichoso e Garantido.

Também integra a comitiva, a secretária dos Comitês de Cultura, Roberta Martins, o secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural, Henilton Menezes, e o diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial do Iphan, Deyvesson Israel Alves Gusmão.

O secretário de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, em nome do Governo do Estado, falou da importância da cidade receber a ministra da Cultura para promover o fortalecimento do evento e a atração de mais visitantes, o que potencializa a economia da região.

“É uma equipe que constrói pontes, muito acessíveis, muito dispostos a, juntos conosco, construir esse novo momento. E essa presença mostra que o Governo Federal compreende que a cultura é um importante vetor econômico para o país e, também, para rever os conceitos de sociedade e a forma como a gente compreende o mundo”, pontuou Apolo.

Sobre a promoção do Festival para turistas fora do país, o presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Gustavo Sampaio, explicou algumas ações realizadas pelo Governo do Estado.

“A gente vem trabalhando a promoção de Parintins nas feiras internacionais que nós participamos. Neste ano, já estivemos em Madri, Portugal, Espanha e Estados Unidos. E, em todas as feiras que participamos, nós trabalhamos para promover Parintins no âmbito internacional”, afirmou Gustavo.

Festival

O 56º Festival Folclórico de Parintins é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O evento acontece a partir das 21h desta sexta-feira (30/06), no sábado (1º/07) e no domingo (02/07).