O Ministério Geração Apostólica Pescadores de Almas (GAPA), Igreja com mais de 1.500 fiéis em Manaus, declarou apoio à reeleição do prefeito David Almeida (Avante). A oficialização do anúncio aconteceu nesta quarta-feira (25/09), durante encontro na quadra da Escola de Samba Vitória Régia, bairro Praça 14, zona Sul da capital amazonense.

“O senhor é um homem de Deus, que luta para trazer dignidade aos que mais precisam. Manaus avançou em todos os sentidos na sua gestão. Não somente por ser um político exemplar, não somente por fazer o que precisa por essa cidade. Mas por ser um homem íntegro, temente a Deus, com valores e princípios e para que Manaus continue avançando estamos confirmando hoje aqui, que o Ministério GAPA é 70”, declarou o Bispo Marcelo Reis, fundador do Ministério Gapa.

David Almedia agradeceu o apoio do Ministério e seus membros e reafirmou o compromisso em seguir trabalhando pelo bem coletivo.

“Muito obrigado a todos vocês. Me sinto honrado em ver tantas pessoas nos apoiando. Nós temos um Bispo abençoado por Deus, alguém que tem sido iluminado por Deus para ser luz na vida de muitas pessoas na cidade de Manaus. A palavra de Deus tem encontrado o campo fértil através do Ministério GAPA. E meu compromisso com Manaus continua, para que nossa cidade continue evoluindo e avançando para melhor”, declarou o prefeito.

*Valores e princípios*

Um dos membros presentes, seu Adenor Cavalcante, de 38 anos, afirmou que não somente ele, mas toda sua casa apoia a candidatura de David Almeida. Para Adenor, além de ser um político que faz muito pela cidade de Manaus, David também compartilha dos mesmo valores e princípios que ele, pois é um homem de Deus, que tem a palavra sagrada como guia da sua vida.

“Ele é um ótimo político, faz mais do que muitos que tiveram oportunidade para fazer e não fizeram. Ele é trabalhador, um homem de Deus, que tem como guia da sua vida as escrituras sagradas da Bíblia. Então é por isso que não somente eu, mas toda a minha casa apoiaremos a reeleição do prefeito David”, declarou o fiel.

O evento contou com a presença da noiva do prefeito, Izabelle Fontenelle, do candidato a vereador, Elan Alencar, membro da GAPA; secretários municipais e diversos apoiadores da coligação “Avante, Manaus” (PSD, MDB, Avante, Agir e DC).

