O governador Wilson Lima assinou, nesta sexta-feira (27), a ordem de serviço para reforma do Estádio Carlos Zamith, no bairro Coroado, zona leste de Manaus. A manutenção do espaço, construído em 2014, faz parte das ações anunciadas pelo governador para a área desportiva, incluindo recursos para programas esportivos e em patrocínio para atletas e times de futebol profissional

“Hoje anunciamos a reforma aqui do Zamith, que o pessoal do esporte, do futebol, conhece muito bem. Vamos colocar iluminação, reformar a fiação, dar um trato no gramado para que a gente tenha um espaço para a galera praticar o esporte, possa ter eventos não só durante o dia, mas à noite”, afirmou o governador Wilson Lima, durante cerimônia realizada no estádio.

O prazo para execução das obras é de 120 dias e os serviços incluem reforma da instalação elétrica e implantação de iluminação esportiva em LED, novos bancos de reserva, construção de cabine de transmissão, reforma da sala de arbitragem, instalação de gradil, entre outras melhorias internas. O investimento na modernização do estádio será de R$ 6,2 milhões.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Carlos Henrique Lima, o Estádio Carlos Zamith conta com um sistema de iluminação convencional, mas que será adequado para realização de partidas em nível internacional. O local também vai dispor de gerador de emergência e transmissão de imagens de alta definição.

“Nós vamos dar ordem de serviço para a reforma de todo o sistema elétrico do estádio. As luminárias antigas, que antes eram padrão FIFA de 2010, hoje terão padrão FIFA 2025. O fortalecimento do esporte é um plano do governador Wilson Lima e um estádio vai ter as mesmas estruturas, por exemplo, da Arena da Amazônia”, destacou o secretário.

Estádio Carlos Zamith

O Estádio Carlos Zamith foi construído, em 2014, para servir de Centro de Treinamentos para as seleções que viriam a Manaus disputar a Copa do Mundo. A reforma anunciada pelo governador visa elevar a funcionalidade do estádio, que recebe jogos de competições como o Brasileirão e a Copa do Brasil, as quais têm representantes do Amazonas.

A reforma atende a uma solicitação da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), que busca tornar o Amazonas como sede de jogos internacionais.

“Isso vai auxiliar a estruturação e a evolução do futebol do Amazonas. E isso mostra o comprometimento não só para a evolução do futebol, mas já pensando na Copa do Mundo Feminina de 2027, provando que o Amazonas está preparado, mais uma vez, para um grande evento internacional”, acrescentou o secretário da Sedel, Jorge Oliveira.

Campo Santos Dumont

Além do Carlos Zamith, o Governo do Amazonas vai iniciar a revitalização do Campo Santos Dumont, localizado no Bairro da Paz. A obra vai contemplar a terraplanagem do espaço, revitalização de alambrados e gradil, reforma da praça ao entorno, da quadra de futevôlei, arquibancada e drenagem da área externa.

Desde 2021, o Governo do Amazonas já investiu mais de R$ 20 milhões na construção e revitalização de 24 espaços esportivos, na capital e no interior. Os espaços revitalizados oferecem, além de infraestrutura adequada para a prática de esportes, o funcionamento como centros de convivência e interação social.

Patrocínios

Durante o evento, o governador Wilson Lima anunciou recursos de R$ 5 milhões para os programas Bolsa Esporte Estadual, do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) e do Programa Respirar, também coordenados pela Sedel e que atendem, anualmente, mais de 15 mil pessoas, entre crianças e adolescentes atendidos pelo Pelci, atletas de alto rendimento atendidos pelo Bolsa Esporte e 500 mil atendimentos pelo Respirar.

Os programas têm sido fundamentais para a manutenção do esporte Amazonense. Em 2024, três atletas apoiados pelo Governo do Amazonas disputaram as Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris. A paratleta amazonense Maria de Fátima, que representou o estado nas disputas do halterofilismo, conquistou a medalha de bronze na competição.

Também foi anunciado o patrocínio a 20 times de futebol profissional do estado, que disputam desde categorias de base até torneios nacionais, com o repasse de R$ 3,5 milhões à Federação Amazonense de Futebol (FAF).

