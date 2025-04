Ministério da Defesa Leva o ‘Projeto Rondon’ a Barcelos e Outros Municípios do Amazonas

5/5 - (2 votos)

Os municípios contemplados são: Barcelos, Careiro da Várzea, Anamã, Anori, Urucuritiba, Santa Isabel do Rio Negro, Rio Preto da Eva, Tefé, Tabatinga, São Gabriel das Cachoeiras, Fonte Boa e Alvarães.

A nova etapa do programa foi batizada de Operação Amazonas e ocorrerá entre os dias 11 e 26 de julho deste ano. O Projeto Rondon reúne 262 professores e estudantes universitários de 24 instituições de ensino superior em trabalho voluntário. Os municípios receberão atividades de cultura, direitos humanos, justiça, educação, saúde, tecnologia, meio ambiente e emprego pelo Projeto Rondon, programa de serviços sociais do Ministério da Defesa.

Cada município receberá, por duas semanas, equipe com dez integrantes cada, sendo 2 professores orientadores e 8 alunos por universidade. As duas equipes trabalharão com “oficinas” práticas, em diferentes áreas do conhecimento.

A ação conta com a parceria dos governos Federal, Estadual do Amazonas, dos municípios selecionados e das Forças Armadas. O 1º Batalhão de Infantaria de Selva proporciona o apoio logístico.

EM BARCELOS

A Coordenadora Projetos, Vivian Rodrigues, chegou a Barcelos (AM), que fica na margem do Rio Negro, nesta segunda-feira, 7, para uma viagem destinada a preparar a participação da instituição na “Operação Amazônia”. No sábado, 5, ainda em Manaus, no 1º Batalhão de Infantaria da Selva (BIS), recebeu algumas capacitações, como sobre tratamento com indígenas e sobrevivência na selva. Também teve reunião com representantes de diversos Ministérios, como da Educação, da Agricultura e das Mulheres, que apresentaram uma série de políticas públicas que poderão ser apresentadas ao município que vai sediar o projeto, de acordo com as temáticas a serem trabalhadas, de forma a ser feita uma interlocução entre os governos federal e municipal.

O desembarque em Barcelos ocorreu na manhã desta segunda-feira, 7, quando os professores coordenadores das Instituições de Ensino Superior (IES) selecionadas para participar do Projeto Rondon foram recebidos pelo prefeito Radinho e pelo Tenente-coronel Roger Regufe, Comandante do 3º Batalhão de Infantaria da Selva (BIS). “Tivemos uma reunião com representantes da Prefeitura. Alinhamos pontos muito importantes. Percebemos que o prefeito está muito animado com a nossa chegada, e isso é muito importante. Estamos vendo questões logísticas e nesta terça-feira teremos uma reunião com todos os secretários e líderes comunitários de Barcelos para apresentação de propostas e do Rondon, bem como do que precisa ser feito a partir das demandas do prefeito”, comenta Vivian, que mantém contato direto com os alunos selecionados. “A ideia é fechar uma agenda de atividades para chegar em julho e executar”. O retorno para Valença será no sábado, 12.

