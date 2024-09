Mais de sete contratos entre a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), e a empresa responsável pela construção de mais 1.248 unidades do programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, Faixa 1, foram assinados, nesta terça-feira (24), pelo prefeito David Almeida.

O objetivo é contemplar as famílias inscritas no Sistema Municipal de Habitação (Simhab), de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Habitação.

Os contratos foram assinados no edifício-sede da Caixa Econômica Federal em Manaus, no Centro, contando com a presença do senador Eduardo Braga, principal articulador para a aprovação dos projetos do governo federal; do titular da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), Jesus Alves; representantes da Caixa Econômica; e da construtora Etam.

Somadas às 960 unidades, em contrato assinado no dia 12 de agosto, a prefeitura garante a construção de 2.208 unidades do empreendimento, com estimativa de entrega em 12 meses.

O prefeito David Almeida agradeceu a todos os agentes que participaram desse processo que visa reduzir o déficit habitacional na capital amazonense.

“Com a assinatura desses contratos, a gente minimiza o déficit habitacional de Manaus, diminuindo as desigualdades com relação à habitação na nossa cidade. Quero agradecer ao governo federal, na pessoa do presidente Lula, por trazer novamente o ‘Minha Casa, Minha Vida’.

Manaus foi a cidade que mais recebeu moradias, resultado da articulação do senador Eduardo Braga, com o secretário Jesus, e sem dúvida alguma a Caixa Econômica, que foi fundamental. Já estamos com todos os contratos licitados e já vamos fazer o início das obras imediatamente”, informou o prefeito.

Minha Casa No total, o “Manaus Minha Casa”, programa municipal responsável pelas unidades do “Minha Casa, Minha Vida”, contemplará 4.700 famílias, incluindo o PAC Calamidades, com o sonho da casa própria.

O acesso a esse programa continua por meio do cadastro no endereço eletrônico: simhab.manaus.am.gov.br.

O senador Eduardo Braga destacou a importância da assinatura desses contratos para mudar a vida de pessoas que precisam e também para a geração de emprego na capital, com a construção civil.

“São mais empregos na construção civil, mais casas próprias para pessoas que necessitam. Ninguém mora em área de risco, em fundo de vale ou dentro de igarapé porque quer ou porque gosta, mora porque precisa, porque não tem onde morar. Portanto, o programa habitacional na cidade de Manaus é o resgate de uma dívida social que quase há uma década estava ausente de investimentos do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ e agora, com o presidente Lula, nós retomamos o projeto, e numa parceria com a Prefeitura de Manaus, com o prefeito David Almeida, com o secretário Jesus, estamos implementando 4.700 casas este ano”, disse o senador, afirmando que novos contratos serão assinados até o final deste ano. Senador Eduardo Braga ainda informou que vai buscar que contratos como esses sejam assinados todo ano.

“Nós esperamos que passe a ser um programa anualizado, todos os anos mais 4.700 casas. Isso na democracia depende de cada um de nós, portanto, estamos nessa luta, nesse trabalho para realizar o sonho da casa própria e a geração de emprego e renda por intermédio da indústria da construção civil na cidade de Manaus”, concluiu.

