A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Alvarães (a 531 quilômetros de Manaus), prendeu em flagrante, na segunda-feira (23/09), Raissa Jennifer Braga Miranda, 20, e Taislanna Braga Miranda, 27, por tráfico de drogas. Uma adolescente de 17 anos também foi apreendida na mesma diligência.

De acordo com o delegado Marcelo Lopes, da 57ª DIP, as diligências iniciaram após recebimento de denúncia anônima, informando que as irmãs Raissa e Taislana e a adolescente estariam vendendo drogas em uma residência no Centro do município.

“Taislanna já havia sido presa em flagrante no dia 11 de junho deste ano, pelo mesmo crime, e soubemos que, após ser solta, ela estaria novamente vendendo drogas em sua residência. A denúncia também informava que ela estaria aliciando adolescentes para comercializar drogas tanto na residência, quanto em boates da cidade”, informou o delegado.

Conforme o delegado, durante buscas na casa, foram encontrados 118 gramas de substância semelhante a maconha e 120 gramas de substância semelhante a cocaína, além de R$ 3,8 mil, balança de precisão e sacos plásticos para acondicionamento do material ilícito.

Taislanna Braga Miranda e Raissa Jennifer Braga Miranda responderão por tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente e já se encontram à disposição da Justiça.

A adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e está à disposição do Juizado Infracional.