A Bola de Ouro está de volta às mãos de Lionel Messi. Em cerimônia realizada em Paris nesta segunda-feira (30), o craque argentino recebeu o tradicional prêmio de melhor jogador do mundo pela oitava vez na carreira. Ele desbancou Haaland, Mbappé e De Bruyne, que completaram o top 4 da eleição promovida pela revista France Football, e recebeu o troféu das mãos de David Beckham, dono do Inter Miami, seu atual clube.

– Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos aqueles que votaram, que me fizeram vencedor deste prêmio, e claro, a todos os meus companheiros, jogadores de seleção. Isso dependeu da seleção argentina, o trabalho de toda uma equipe. Lautaro, Julián, Dibu. Um presente para todo nosso grupo argentino. Feito histórico o que conseguimos – disse Messi.

Messi, que ficou fora da lista de indicados na edição anterior, é o primeiro jogador de um time de fora da Europa a aparecer no lugar mais alto. A Bola de Ouro, porém, conta a temporada 2022/23, período em que defendeu, além da seleção argentina, o Paris Saint-Germain. Veja o que credenciou o jogador de 36 anos:

38 gols e 25 assistências em 54 jogos (média de 1,16 participação por jogo)

Campeão da Copa do Mundo pela Argentina

Eleito melhor jogador da Copa do Mundo, com sete gols e três assistências

Campeão da Supercopa da França e do Campeonato Francês pelo PSG

Líder em assistências no Campeonato Francês (16)

Messi é disparado o maior vencedor do prêmio dado pela France Football ao melhor do mundo, agora com três a mais em relação a Cristiano Ronaldo, que tem cinco. Cruijff, Platini e Van Basten vêm em seguida no ranking, com três cada. Em 2015, a revista fez uma revisão histórica e colocou Pelé com sete conquistas simbólicas.

Os vencedores da história da Bola de Ouro:

1º: Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023) : 8

Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023) : 8 2º: Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017): 5

Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017): 5 3º: Johan Cruijff (1971, 1973 e 1974), Michel Platini (1983, 1984 e 1985) e Marco van Basten (1988, 1989 e 1992): 3

Johan Cruijff (1971, 1973 e 1974), Michel Platini (1983, 1984 e 1985) e Marco van Basten (1988, 1989 e 1992): 3 6º: Alfredo Di Stéfano (1957 e 1959), Franz Beckenbauer (1972 e 1976), Kevin Keegan (1978 e 1979), Karl-Heinz Rummenigge (1980 e 1981) e Ronaldo (1997 e 2002): 2

Alfredo Di Stéfano (1957 e 1959), Franz Beckenbauer (1972 e 1976), Kevin Keegan (1978 e 1979), Karl-Heinz Rummenigge (1980 e 1981) e Ronaldo (1997 e 2002): 2 11º: Stanley Mathhews (1956), Raymond Kopa (1958), Luis Suárez (1960), Omar Sivori (1961), Josef Masopust (1962), Lev Yashin (1963), Denis Law (1964), Eusébio (1965), Bobby Charlton (1966), Flórián Albert (1967), George Best (1968), Gianni Rivera (1969), Gerd Müller (1970), Oleg Blokhin (1975), Allan Simonsen (1977), Paolo Rossi (1982), Igor Belanov (1986), Ruud Gullit (1987), Lothar Matthäus (1990), Jean-Pierre Papin (1991), Roberto Baggio (1993), Hristo Stoichkov (1994), George Weah (1995), Mathias Sammer (1996), Zinedine Zidane (1998), Rivaldo (1999), Luís Figo (2000), Michael Owen (2001), Pavel Nedved (2003), Andriy Shevchenko (2004), Ronaldinho Gaúcho (2005), Fabio Cannavaro (2006), Kaká (2007) e Luka Modric (2018): 1

A lista completa da Bola de Ouro 2023:

Messi (PSG/Inter Miami e Argentina) Haaland (Manchester City e Noruega) Mbappé (PSG e França) De Bruyne (Manchester City e Bélgica Rodri (Manchester City e Espanha) Vini Jr (Real Madrid e Brasil) Julián Álvarez (Manchester City e Argentina) Victor Osimhen (Napoli e Nigéria) Bernardo Silva (Manchester City e Portugal) Luka Modric (Real Madrid e Croácia) Mohamed Salah (Liverpool e Egito) Robert Lewandowski (Barcelona e Polônia) Yassine Bounou (Sevilla/Al-Hilal e Marrocos) Ilkay Gündogan (Manchester City/Barcelona e Alemanha) Emiliano Martínez (Aston Villa e Argentina) Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad e França) Khvicha Kvaratskhelia (Napoli e Geórgia) Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid e Inglaterra) Harry Kane (Tottenham/Bayern de Munique e Inglaterra) Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina) Antoine Griezmann (Atlético de Madrid e França) Kim Min-Jae (Napoli/Bayern de Munique e Coreia do Sul) André Onana (Inter de Milão/Manchester United e Camarões) Bukayo Saka (Arsenal e Inglaterra) Josko Gvardiol (RB Leipzig/Manchester City e Croácia) Jamal Musiala (Bayern de Munique e Alemanha) Nico Barella (Inter de Milão e Itália) Martin Ödegaard (Arsenal e Noruega) Kolo Muani (Eintracht Frankfurt/PSG e França) Rúben Dias (Manchester City e Portugal)

O histórico de Messi

O craque tem agora 11 prêmios ao todo: oito Bolas de Ouro, quatro delas unificadas com a Fifa, e outros três de Melhor Jogador do Mundo dados pela entidade máxima do futebol. Veja como foi ano a ano:

2006: 21º na Bola de Ouro (France Football) e não indicado na Fifa

2007: 3º na Bola de Ouro (France Football) e 2º na Fifa

2008: 2º na Bola de Ouro (France Football) e 2º na Fifa

2009: Bola de Ouro (France Football) e Melhor do Mundo (Fifa)

2010: Bola de Ouro (France Football + Fifa)

2011: Bola de Ouro (France Football + Fifa)

2012: Bola de Ouro (France Football + Fifa)

2013: 2º na Bola de Ouro (France Football + Fifa)

2015: Bola de Ouro (France Football + Fifa)

2016: 2º na Bola de Ouro (France Football) e 2º no The Best (Fifa)

2017: 2º na Bola de Ouro (France Football) e 2º no The Best (Fifa)

2018: 5º na Bola de Ouro (France Football) e 5º no The Best (Fifa)

2019: Bola de Ouro (France Football) e The Best (Fifa)

2020: Não houve Bola de Ouro (France Football) | 2º no The Best (Fifa)

2021: Bola de Ouro (France Football) e 2º no The Best (Fifa)

2022: Não indicado na Bola de Ouro (France Football) e Melhor do mundo no The Best (Fifa)*

2023: Bola de Ouro (France Football) e indicado ao The Best

Os outros prêmios da noite

Melhor jogadora do mundo: Aitana Bonmatí

Aitana Bonmatí Troféu Yashin (melhor goleiro): Emiliano Martínez

Emiliano Martínez Troféu Kopa (melhor jovem): Jude Bellingham

Jude Bellingham Troféu Sócrates (causas sociais): Vinicius Junior

Vinicius Junior Troféu Gerd Müller (artilheiro da temporada): Erling Haaland

Erling Haaland Clube do ano: Manchester City (masculino) e Barcelona (feminino)

