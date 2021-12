5/5 - (1 vote)

Os últimos dados do Boletim Epidemiológico ainda referentes a 2020, do Ministério da Saúde, apontam que o Amazonas teve redução no número de diagnósticos de HIV nos oito primeiros meses do ano anterior. Foram 632 casos de HIV no Estado, sendo apenas registrado uma criança. Em 2019, foram 1.630 casos. 72% dos casos diagnosticados são homens e pessoas entre 20 e 24 representam o maior número de infectados, com 26,8%.

Já o número de gestantes com vírus foi de 180 casos contra 253 em 2019. A queda no ano passado tem uma explicação para Reinan Brotas, gerente de ISTs, Aids e Hepatites Virais da Fundação de Medicina Tropical.

Apesar destes dados, a recomendação é não baixar a guarda. Com a chegada do Dezembro Vermelho, mês de combate ao HIV/Aids, a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado realiza uma campanha alusiva ao dia mundial de luta contra a Aids, que acontece neste dia 1 de dezembro. A programação inclui oferta de testagem na Fundação e na CEMA – Central de Medicamento do Amazonas, duas lives sobre a transmissão vertical e para tirar dúvidas. A programação sofreu alterações por conta da pandemia.

Para a realização do teste, o interessado deve apresentar um documento oficial com foto. De acordo com o Sinan – Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Governo Federal. De 2010 a 2020 foram notificados no estado do Amazonas, 9.879 casos de infecção pelo HIV, sendo 75,4% do sexo masculino e 24,6% do sexo feminino. O Ministério da Saúde estima que 920 mil pessoas vivam com HIV/AIDS no Brasil. Os dados mostram a relevância de ações em prol de informações relacionadas a doença.

Fonte