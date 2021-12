5/5 - (1 vote)

Manaus – O empresário identificado como Karlison Mathias Pereira, 35, foi atingido com um tiro nas costas, durante um assalto no seu estabelecimento, na noite desta terça-feira (30). O crime aconteceu na Rua Jerusalém, Comunidade Nossa Senhora de Fátima 1, na zona norte de Manaus.

De acordo com informações dos funcionários da vítima, que testemunharam a ação criminosa, três indivíduos chegaram no local em um carro modelo Pálio, de cor vermelha. Ao entrarem no mercadinho, com uma arma de fogo anunciaram o assalto.

As testemunhas ainda relataram que nesse momento, o empresário jogou o celular no chão, em seguida um criminoso atirou contra ele. O trio fugiu do local e a vítima foi levada para uma unidade hospitalar da cidade. Após passar pelos procedimentos ele permanece internado e passa bem.