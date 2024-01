O Mercado Livre adquiriu o Naming Rights do Pacaembu em um contrato de 30 anos por um valor que pode superar R$ 1 bilhão no período. Essa foi a maior concessão do futebol brasileiro até agora. “Estamos entusiasmados em anunciar essa parceria, que fortalece nosso compromisso com o esporte e também com a cultura, o lazer e a história de São Paulo”, disse Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil. “O contrato, que representa um marco significativo na história da empresa e do complexo esportivo, poderá ter duração de até 30 anos, podendo superar R$ 1 bilhão, se tornando o maior contrato da história da compra de naming rights de uma Arena no Brasil”, acrescenta explica Eduardo Barella, CEO da Concessionária Allegra Pacaembu. O Complexo, que é ícone da cidade, terá seu histórico nome preservado. “A homenagem ao “Marechal da Vitória – Paulo Machado de Carvalho” será mantida nas entradas, fachada monumental, Portão Norte e no acesso Sul conforme exige o contrato de concessão”, ressalta Barella. Porém, com o acordo o estádio passará a se chamar “Mercado Livre Arena – Pacaembu”. “Esta parceria vai além das paredes do estádio. É nosso compromisso fomentar e fortalecer atividades que agregam valor à vida das pessoas, portanto o público pode esperar ainda mais novidades envolvendo as nossas plataformas na rotina de atividades do Mercado Livre Arena – Pacaembu nos próximos meses. Estamos ansiosos para oferecer oportunidades e criar sinergias que enriqueçam ainda mais essa iniciativa”, reforça Fernando Yunes.

E veio aí! Já faz tempo que a nossa paixão por futebol precisava de um lugar pra comemorar. Agora ela tem nome e endereço certo: Mercado Livre Arena Pacaembu. #OMelhorTáChegando pic.twitter.com/iAtgRyBI5T — Mercado Livre (@MercadoLivre) January 31, 2024