Neste dia 1⁰ de fevereiro começam as vendas para o 57⁰ Festival de Parintins. A Amazon Best, empresa responsável pela bilhetagem e acesso do público ao Bumbódromo, dispõe de 4.516 ingressos para o público pagante.

No entanto, a empresa ficará responsável pela venda de 3.129 do quantitativo total. Isto porque, há uma cota, de 1.387 ingressos, que são de domínio dos bumbás Caprichoso e Garantido, para contrapartidas aos patrocinadores e açoes de promoções internas dos bumbás..

O número total de ingressos (4.516) corresponde à capacidade máxima do público nos quatro setores pagos do Bumbódromo: arquibancada central (764 assentos), arquibancada especial (3.146 assentos), cadeira tipo 1 (212 assentos) e cadeira tipo 2 (294 assentos).

No total, entre público pagante e acesso gratuito, o Bumbódromo comporta 13.622 pessoas em casa noite de espetáculo de Caprichoso e Garantido.

“Se tivéssemos 20 mil passaportes para a venda, esgotaríamos todos. O Festival de Parintins ficou muito grande para o Bumbódromo”, destacou o diretor-presidente da Amazon Best, Valdo Garcia.

Setores no Bumbódromo de Parintins

Início das vendas

A Amazon Best inicia, a partir das 9h (horário de Manaus) do dia 1º de fevereiro as vendas dos ingressos de forma simultânea, na internet e nos pontos físicos.

Online, a venda será realizada nos sites www.festivaldeparintins.com.br ou www.bilheteriadigital.com. As sedes da Amazon Best, em Manaus e Parintins, vão atender o público de forma presencial.

Valores

Os setores disponíveis são cadeiras (tipo 1 ou tipo 2), arquibancada especial e arquibancada central. Os valores variam entre R$ 1.200,00 e R$ 2.000,00, os passaportes para as três noites de Festival, podendo ser parcelados em até seis vezes sem juros nos cartões de crédito.

ARQUIBANCADA CENTRAL: R$ 2.000,00

ARQUIBANCADA ESPECIAL: R$ 1.500,00

CADEIRA TIPO 1: R$ 1.650,00

CADEIRA TIPO 2: R$ 1.200,00

"Lembramos que as vendas estão limitadas em até três (3) passaportes por CPF, e serão feitas de forma presencial nas sedes da Amazon Best em Manaus e Parintins e online, no site www.bilheteriadigital.com. No caso da venda presencial é necessária a presença do titular do documento. Recomendamos a compra online, pois a previsão é de que os passaportes se esgotem muito rapidamente”, destaca Thiago Brelaz, diretor de operações da Amazon Best.

A empresa destaca que a venda de passaportes, retomada em 2022, não caracteriza venda casada. Isto porque, o espetáculo de Parintins é um evento único, dividido em três atos (noites).

Os interessados também podem entrar em contato com a Amazon Best por meio dos números (92) 98269.0256 / 99376.8133 / 99177.4825, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Ou, ainda, podem procurar o escritório da empresa, localizado na rua Nova Prata, nº 225, Vieiralves.